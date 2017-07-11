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Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapmış akademisyen ve personel 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

11 Temmuz 2017 Salı 11:11
Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında kapatılan üniversitede görev yapan 40 kişinin ByLock kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:11
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