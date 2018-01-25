Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi için ilk hamle yapıldı

15 Temmuzdarbe girişiminin ardından askeri okulların kapatılması ile birlikte müze olmasına karar verilen İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi Kulesi Askeri Lisesi için ilk adım atıldı. Liseyi müzeye dönüştürecek proje ihalesi tamamlandı. Tarihi bina için Ankara merkezli bir şirket tarafından 1 milyon 794 bin TL’ye müze projesi hazırlanacak.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:15
Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi için ilk hamle yapıldı

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayınlanan  Kanun Hükmündeki Kararname ile 31 Temmuz 2016 tarihinde diğer askeri okullarla birlikte Kuleli Askeri Lisesi de kapatıldı. Çengelköy'de İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alan tarihi okulun akıbeti uzun süre tartışıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum sırasında Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarıyla ilgili de Milli Savunma Bakanlığı'nın muvafakatinin alındığını,  binanın bir kısmının ulusal müze haline getirileceğini söyledi. Maliye Bakanlığı'nın tahsis işlemlerinin devam ettiğini belirten Kurtulmuş, kompleksin bir kısmının ise Milli Savunma Üniversitesi'nin kullanımında kalacağını açıkladı.

MÜZE PROJESİ İHALE EDİLDİ

Tarihi liseyi müzeye dönüştürmek çalışmaları kapsamında İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı 18 Aralık 2017'de ihaleye çıktı. “İstanbul Kuleli Askeri Lisesi müze olarak dönüştürülmesine ilişkin proje yapımı” ihalesinde yaklaşık maliyet 2 milyon 351 bin 456 TL olarak belirlendi. İhaleyi 1 milyon 794 bin 132 TL'lik teklif ile By Teknik Dizayn Proje Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

PROJE 2019'A KADAR HAZIRLANACAK

Şirket ile sözleşme 16 Ocak 2018 tarihinde imzalandı. Sözleşmeye göre tarihi liseyi müzeye dönüştürecek proje 16 Şubat 2019'a kadar hazırlanacak.

Kaynak:Sözcü
 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hükümetten flaş açıklama! Söz bitti
    1. Hükümetten flaş açıklama! Söz bitti
    2. Aşiret 40 araçla geldi: Bizi askere alın
    3. Le Guen: Takım olarak savaşmaya hazırız
    4. Eşi görüşmemiş vurgun! 500 TIR..
    5. Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!
    6. ABD'li generalden skandal itiraflar!..
    7. Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip! Sürpriz..
    8. CHP'den Muharrem İnce'ye jet cevap geldi
    9. En ulu kubbe
    10. Teröristleri gömecek yer kalmadı
    11. Salih Müslim rezil oldu! Hemen kaldırdı
    12. Skandal! Artık şehitleri teslim..
    13. Kimsenin bilmediği detayı açıkladı!..
    14. Alman makamları çıldıracak! Yüzde 70..
    15. Suriye'den küstah Afrin açıklaması:..
    16. THY'ye pilotlar yetiştireceğiz
    17. Afrin'de yakalanan teröristler..
    18. Rusya savaş uçağı satışını onayladı!..
    19. Amerika'dan Rusya'ya Myanmar eleştirisi
    20. Tunceli Valisi Sonel operasyona..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...