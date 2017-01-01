Kapatılan FEtÖ’nün binası hizmet merkezi oldu

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi açılış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valizi İzzettin Küçük, Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda vatandaş iştirak etti. Aktaş, “Bugün burada FETÖ soruşturması kapsamında el konularak devletimiz himayesine geçen ve İnegöl Belediyesi’ne tahsis edilen mekânın açışını yapıyoruz. Karanlık gecenin aydınlığa erdiği, hain, alçak ve vatan düşmanlarına karşı millet olarak tek yürek olduğumuz kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüz kutlu olsun. Bugün 15 Temmuz… Hainliğin, alçaklığın sınırlarının zorlandığı, bu milletin okullarında okuyup rütbe almış, bir terör örgütüne aldanarak Cumhuriyet tarihi boyunca eşi görülmeyen bir kalkışmaya girişilmiş bir gündür. Bu ülkenin mihenk taşı olan iman gücü ve millet sevgisini hesaba katmadılar. Kahramanlık destanının yazıldığı bu geceyi bize armağan eden şehit ve gazilerimize selam olsun” dedi.

Bakan Müezzinoğlu ise, “Bugün burada İnegöl’ün insanına, kültürüne, değerlerine katkı sağlayacak Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışındayız. Geçen yıl 15 Temmuz gününün bu saatlerini son derece olağan bir gündü, herkes günlük hayatına devam ediyordu. Bu milletin bugün yaşayanlarının tamamı, hatıralarında çok karmaşık ama son derece güçlü bir milletin vatandaşı olmanın zorluklarını, sıkıntılarını yaşadılar ama büyük bir milletin ferdi olmanın onurunu, gururunu hissettiler. Hep olumsuz tarafından bakıyoruz, olumlu taraftan da bakmamız lazım. 250 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu tarih kitaplarından öğrenmeye çalıştığımız ‘Çanakkale geçilmez’ ruhunu bize yaşattılar. Yaşatanlardan Allah razı olsun. Rabbim bizlere de onlara layık olmayı, bu millete layık olmayı, onların hak ve hukukunu koruyarak ay yıldızlı bayrağı daha güçlü şekilde taşımayı nasip etsin. O gece karanlık bir akşamı aydınlık bir sabaha dönüştürdü. Bu millet asil, cesur, feraseti büyük bir millettir. O akşam gördük ki anneler, babalar, nineler, dedeler, delikanlı ya da bizim eleştirdiğimiz ama bizi mahcup eden genç kız ve delikanlılarımız meydanlarda, sokaklardaydılar. Bayrak, vatan, milli beraberlik uğruna… O nedenle o gecenin bize kazandırdığı çok büyük zenginlikler var. Ağır bedeller ödedik ama büyük millet olmanın ne olduğunu fiilen yaşadık. Millet olarak yarınlara hazır olduğumuzu düşmana gösterdik, dosta da güven saldık. Büyük millet olmanın tüm özelliklerini sayabiliriz. Düşmana da haine de hangi dersin verilmesi gerektiğini en güzel şekilde verebilmeyi başarmış başı dik, alnı açık, geleceğe Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bu büyük Türk milletine muasır medeniyet seviyesinin üzeri yakışır’ görüşüne olan güvenimiz bir kat daha arttı. Özgüvenimizle beraber sorumluluklarımız da arttı. 16 Temmuz sabahı bu millete karşı bir kat daha sorumlu, borçlu hissediyoruz. Rabbim bu sorumluluklarımızı yerine getirebilmeyi, borçlarımızı ödeyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Onun için daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Hainler dün de bitmedi, bugün de bitmedi, yarın da bitmeyecek" diyen Müezzinoğlu, "Bize düşen, birlikte milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktdır. Düşmanlarımız bu duruşumuzdan ders alsınlar. Aksi takdirde cezaları ve ödeyecekleri bedel ağır olacaktır. Hainlerin hainlikleri milli tarihimizin hiçbir zaman yazmadığı, bu milletin şahit olmadığı bir hainliktir. Milletimiz düşmanın kim olduğunu bilir. Bu şerefsiz, karaktersiz bile diyemeyeceğimiz insanlar bu milletin en hassas değerlerini sahtekârlık yaparak, milletin içine kemirgen gibi girerek, milletin samimi, temiz, değer verdiği duygularını istismar ederek kendi içinden haince yıkmaya çalıştı. Bu milletin feraseti onu çok hızlı okudu ve cesurca cevap verdi. Çok uzun sürmedi, 12 saat sonra başı dik, alnı açık zaferini kazandı, bayrağını burca dikti” ifadelerini kullandı.