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Kapasite kullanım oranı aralıkta yükseldi

Aralık ayında imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,1 artışla yüzde 76,5 seviyesine yükseldi.

Kapasite kullanım oranı aralıkta yükseldi
Eklenme: 26 Aralık 2016, 15:36
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,5'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 610 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 98 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, Aralıkta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,1 artışla yüzde 76,5 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 oldu.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, yatırım malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde artış yaşanırken, ara malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

  1. Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:
  3. Aylar 2015 2016
  5. Ocak 73,7 74,9
  7. Şubat 72,8 73,5
  9. Mart 72,4 74,3
  11. Nisan 74,1 75,3
  13. Mayıs 74,9 75,7
  15. Haziran 75,1 76,1
  17. Temmuz 75,9 75,7
  19. Ağustos 74,8 75,2
  21. Eylül 75,9 76,6
  23. Ekim 75,5 76,4
  25. Kasım 75,9 76,4
  27. Aralık 75,8 76,5
 
EtiketlerTürkiyeTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTCMBMerkez Bankası
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