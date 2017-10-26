Kapasite kullanım oranı 9 yılın zirvesinde seyrediyor

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ekimde 79,7 ile Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, uzmanlar kriz öncesi seviyesine dönen oranın yatırım, üretim, talep ve büyüme açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam, Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Öte yandan imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 79,4 seviyesine çıktı.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, kapasite kullanım oranlarının son dönemde yükseliş eğiliminde olmasının milli gelir büyümesinde eksikliği hissedilen özel sektör yatırımları açısından da önemli olduğunu söyledi.

Haluk Bürümcekçi, öncü göstergelerin imalat sanayinin son çeyrek başlangıcında gücünü koruduğuna işaret ettiğini, 2017 büyüme tahminleri üzerindeki risklerin ise halen yukarı yönde göründüğünü dile getirdi.

Sanayi üretiminin ilk çeyrekteki yıllık bazda yüzde 1,7 arttığını, ancak milli gelir verilerinde sanayi katma değerinin yüzde 6,7 ile belirgin bir yükseliş gösterdiğini anlatan Bürümcekçi, şöyle devam etti:

"2. çeyrekte üretimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artış kaydedilirken, katma değer artışı yüzde 6,3 ile yine yüksek olmuştu. İmalat sanayi üretimi açısından çok önemli bu iki öncü gösterge toparlanmanın yeni yılın son çeyreğinde de sürdüğüne işaret etmekte. İlk yarıda gerçekleşen yüzde 5,1'lik milli gelir büyümesi sonrası, 3. çeyrekte baz etkileri ile yüzde 8 civarında büyüme kaydedilmesi olası göründüğünden, son çeyrekte yüzde 4'ün altına inilse bile yılı Orta Vadeli Plan hedefi olan yüzde 5,5 üzerinde bir büyümeyle kapatmamız mümkün. Biz, 2. çeyrek gerçekleşmesi sonrası yüzde 5,3 seviyesine yükselttiğimiz tahminimiz üzerindeki risklerin yukarı yönde devam ettiğini düşünmekteyiz."

'Kapasite kullanım oranlarında kısmi bir toparlanma oldu'

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da imalat sanayi kapasite kullanım oranının global kriz öncesi dönemde yüzde 75-80 aralığında seyrettiğini anımsatarak, kriz sonrası dönemde ise bir durgunlaşma yaşandığını kaydetti.

Son bir yılda kapasite kullanım oranlarında kısmi bir toparlanma olduğunu ve yüzde 75-80 aralığının bu yıl içinde yeniden normalleştirildiğini aktaran Erkan, "Ağustos 2008'den beri en yüksek veriyi elde etmemiz itibarıyla kapasite kullanım oranının kriz öncesi seviyelere gelmesi, bu ekonomik büyüme trendiyle de uyumlu bir görüntü sergilemektedir. Ara mallarındaki artış sanayi üretimi açısından pozitif olarak değerlendirilebilecekken, dolaylı yönden ihracat üzerinde de pozitif etkisinden bahsedilebilir. Yatırım mallarındaki artış ise büyüme kalemleri üzerine pozitif yönde etki edecektir." diye konuştu.