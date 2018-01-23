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Kapanan her birinin yerine beş yeni şirket kuruldu

Türkiye’de 2013-2017 döneminde 310 bin 19 şirket faaliyete girerken, 66 bin 209 şirket kapandı.

23 Ocak 2018 Salı 11:52
Kapanan her birinin yerine beş yeni şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, ülkede son 5 yıllık dönemde ekonomide sergilenen performans şirket sayılarına da yansıdı.

Ülkede 2013 yılında 49 bin 28 şirket kurulurken, bu rakam 2014’te 57 bin 710’a, 2015’te 66 bin 701’e yükseldi.
FETÖ’nün darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında ise kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,5 gerileyerek 63 bin 709 oldu.
Darbe girişiminin ekonomiye etkisini gidermek için alınan kararlar, geçen yıl kurulan ve kapanan şirket sayılarında da kendisini gösterdi. 2017’de kurulan şirket sayısı 2016’ya göre yüzde 14,4 artarak 72 bin 871’e ulaştı.

Böylece, son 5 yılda kurulan şirket sayısı 310 bin 19 olarak kayıtlara geçti.

2013-2017 döneminde kapanan şirket sayılarına bakıldığında ise 66 bin 209 kuruluşun faaliyetini sonlandırdığı görüldü. 2013’te kapanan şirket sayısı 15 bin 538 iken, bu rakam 2014’te 14 bin 2’ye, 2015’te 12 bin 114’e, 2016’da 11 bin 38’e geriledi. Geçen yıl ise kapanan şirket sayısı 13 bin 517 oldu. Kurulan ve kapanan şirket sayıları karşılaştırıldığında, söz konusu dönemde kapanan her bir şirketin yerine neredeyse 5 şirketin faaliyete başladığı istatistiklere yansıdı. Kurulan şirketler arasında yabancı ortaklı olanların sayısı son 5 yılda 24 bin 594 olarak kayıtlara geçti.
2013’te 3 bin 875 yabancı ortaklı şirket iş başı yaparken, 2014’te bu rakam 4 bin 736’ya çıktı. 2015’te kurulan 4 bin 729 yabancı ortaklı şirketten bin 599’unda ortağın Suriyeli olması dikkati çekti. 2016’da faaliyete geçen 4 bin 523 yabancı ortaklı şirketten bin 764’ünün, 2017’de de 6 bin 731 şirketten bin 202’sinin Suriye ortaklı olduğu görüldü. Son 5 yılda kurulan Suriye ortaklı yabancı şirket sayısı 6 bin 311’e ulaştı. Bu dönemde Suriyeliler ile birlikte Almanya ve Irak ortaklı şirketler de ilk üçte yer aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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