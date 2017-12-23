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Kapalıçarşı'da yeni dönem başlıyor

Dükkan sahiplerinin kiralarını döviz ya da altınla ödediği Kapalıçarşı’da TL’ye dönüşler hızlandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:45
Kapalıçarşı'da yeni dönem başlıyor

Kapalıçarşı'da, dükkan sahiplerinin eski geleneğe uyarak kira bedelini döviz ve altınla almayı sürdürmesi esnafı zora sokmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'daki çağrısına rağmen dükkân sahiplerinin kiralarda indirime gitmemesi de çarşıda ticareti durma noktasına getirdi. Toplam 3 bin 600 dükkânın yer aldığı, yaz aylarında günde yaklaşık 500 bin insanın ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da bine yakın dükkânın kapandığı belirtildi. Sabah'a konuşan Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı Haşim Güreli, ana cadde üzerindeki dükkanların kiralarında bir artış olduğunu ama bu artışın diğer dükkânlar için geçerli olmadığını söyledi.

Güreli, "Döviz ve altınla kira tahsili yapılması kiralarda artışa neden oldu. Artık Türk Lirası'na dönüşler hızlandı. Bu sayede yakın gelecekte kiralar düşecek. Kapanan dükkânlar açılacak" diye konuştu.

ALTINLA KİRA ESNAFI YIPRATTI

Yılda yaklaşık 5 kilo altın ederinde kira ödeyen esnaf, son zamanlarda bu miktarı ödemekte zorlandı. Osmanlı'dan bu yana altınla kira alındığını aktaran kuyumcular, bu miktarın yıllık 700-800 gram olması gerekirken, 5 kiloyu bulduğunu söyledi.

Yüksek kira bedellerini ister istemez sattıkları mallara yansıttıklarını söyleyen esnaf, bu durumun turistleri rahatsız ettiğini ve gelen turist sayısında gözle görülür bir azalma yaşandığını aktardı.

Son yıllarda yaşanan terör saldırılarından çok, kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle yapılan zamların turistleri rahatsız ettiğini aktaran esnaf, kiralarda indirim yapılmasının turizmi canlandıracağını savundu.

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'yı yılda 92 milyon kişi ziyaret ediyor. Çarşının en fazla ilgi gören esnafı ise kuyumcular.

Sabah

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:45
  1. Kapalıçarşı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  • Pembe panterPembe panter12 sa önce
    Allah ,Allah kapalı çarşı çalışanı olarak daha üç gün gün önce 6 metre karelik dükkânın kirasının 600gr.has altın olarak istendiğine şahidim.Neyse gördüğüne değil,sana söylenene inan.
  • Emekli48Emekli4813 sa önce
    Satış fiyatı=Maliyet+kar.dır. Sonuçta her türlü kira v.s gideri alıcı öder.
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