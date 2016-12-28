Cloudflare

Kapalıçarşı karanlıkta kaldı

Fatih'te yaşanan elektrik kesintilerinden en çok Kapalıçarşı esnafı etkilendi. 3 gündür elektriksiz olduklarını belirten tarihi çarşının esnafı kesintiye tepki gösterdi.

Kapalıçarşı karanlıkta kaldı
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:23
Bu haber 342 kez okundu

Veliefendi-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji verilemiyor. Bu sebeple de Fatih'te 3 gündür kısmi elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesinti ise en çok Kapalıçarşı esnafını mağdur etti. Çarşı karanlığa gömülürken, esnaf dükkanlarını mum, gaz lambası ve fenerlerle aydınlatıyor. Gün içerisinde çarşıya sadece 2-3 saat elektrik verilirken alışveriş yapmak isteyenler cep telefonu ışığı yardımıyla ürün seçebiliyor. Kapalıçarşı esnafı bu durumdan oldukça şikayetçi.

"TAM YILBAŞI ÖNCESİ..."

Soğuktan kat kat giyinerek korunduğunu söyleyen esnaf Murat Tokatlıoğlu, "Gün içerisinde 1-2 saat enerji veriliyor. Tam yılbaşı öncesi iş yapamıyoruz. İş yerlerimizde oturuyoruz" dedi.

"İÇERİSİ MAHZEN GİBİ"

Tarihi yapıda jeneratöre izin verilmediği için mum ışığı yardımıyla satış yapabildiğini belirten bir esnaf da, "3 gündür elektrikler yok. İçerisi mahzen gibi; soğuk ve karanlık. Turist olsam ben böyle bir yere girmem. 11. yüzyıla geri döndük" diye konuştu.

"BİZİ DÜNYAYA GÖSTEREN KAPALI ÇARŞI'DA ELEKTRİK YOK"

Kesintiler nedeniyle satışların düştüğünü dile getiren seramik ürün satıcısı Ali Aküzüm, "Satışlar çok kötü. İçeriye müşteri alamıyorum. Çarşıya müşteri girmiyor. Zaten son bir yıldır iş yok, turist yok. Kapalıçarşı'da esnaf bu haftayı bekliyordu; ama çarşıda elektrik yok. Bizi dünyaya gösteren Kapalıçarşı'da elektrik yok. Avrupalı bu duruma şaşırıyor. Bu çağda olacak şey değil bu" ifadesini kullandı.

KALDIRIMLAR JENERATÖRLERLE DOLU

Beyazıt'ta da durum Kapalıçarşı'dan farklı değil. Dükkanlarda elektrik yok; kaldırımlar ise jeneratörler ile dolu.

BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kesintinin nedeniyle ilgili internet sitesinden açıklama yayınlayan BEDAŞ, "Veliefendi-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji alınamamaktadır. Bu sebeple Fatih ilçesinde kısmi elektrik kesintileri yapılmaktadır. TEİAŞ'tan sisteme enerji gelen kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır" dedi

 
EtiketlerTürkiye Ekonomisi HaberleriTürkiye Ekonomisi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Ünlü şirket TMSF'ye geçti!Ünlü şirket TMSF'ye geçti!

Süt ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olan Aynes Gıda,…

Pakistan'ın denizaltılarını Türkiye donatacak!Pakistan'ın denizaltılarını Türkiye donatacak!

HAVELSAN, STM’nin Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 22 Haziran 2016’da…

Elvan: Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep!Elvan: Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep!

Kalkınma Bakanı Elvan, "Henüz ilan etmememize rağmen Cazibe Merkezleri Programımız…

Kimsesiz çocuklara memuriyet yoluKimsesiz çocuklara memuriyet yolu

Sosyal hizmet kapsamındaki kimsesiz çocuklardan devlet kadrolarına atama yapılacak. Bu…

Hamsi fiyatları 2 kat yükseldiHamsi fiyatları 2 kat yükseldi

Samsunlu balıkçılar, hamsi fiyatlarının geçen seneye göre 2 kat daha…

Tunceli'de doğalgaz dağıtım ihalesini Akmercan aldıTunceli'de doğalgaz dağıtım ihalesini Akmercan aldı

EPDK tarafından Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için düzenlenen lisans…

Zeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yoldaZeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yolda

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Etiyopya ile Tercihli Ticaret Anlaşması görüşmelerinin başlaması…

Kapalıçarşı karanlıkta kaldıKapalıçarşı karanlıkta kaldı

Fatih'te yaşanan elektrik kesintilerinden en çok Kapalıçarşı esnafı etkilendi. 3…

Mehmet Şimşek: Ortalık toz duman diyebilirizMehmet Şimşek: Ortalık toz duman diyebiliriz

Başbakan Yardımcısı Şimşek, katıldığı bir televizyon programında Ekonomide 2016’yı değerlendirdi.