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Kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı

Hafriyat çalışmaları başlayan Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar yeri inşaatının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:28

Geçtiğimiz Mart ayında yapım ihalesi tamamlanan Kapalı Pazar yerinde çalışmalar başladı. Çalışma yapılacak alanın etrafının çevrelenmesi ile başlayan çalışmalar hızlı bir şekilde hafriyat ve zemin iyileştirme çalışmaları ile devam ediyor.

Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde eski kapalı pazarın bulunduğu alana yapılacak Kapalı Pazar yerinde 14 bin 250 metrekare kapalı alan içerisinde 1 adet dükkan alanı 31 metrekare olan 30 adet dükkan ve kiralanabilir alan bulunuyor. Kapalı Pazar yeri ayrıca tuhafiye bölümü 679 kişilik, sebze- meyve bölümü de 859 kişilik olarak planlandı.

 
EtiketlerÇalBozüyük
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:28
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