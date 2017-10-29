Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turlarının iptal edildiği bildirildi.29 Ekim 2017 Pazar 16:59
Türkiye’de balon turizminin başkenti olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildiği bildirildi.
Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle dün de balon turları iptal edilmişti.
İHA