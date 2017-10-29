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KAP’a bildirildi, her an satış gerçekleşebilir

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının satın alınmasına yönelik bir ön teklif verildiğini KAP’a bildirdi.

29 Ekim 2017 Pazar 11:42
KAP’a bildirildi, her an satış gerçekleşebilir

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tamamının satın alınmasına yönelik bir ön teklif verildiğini, halen satıcılarla nihai teklif öncesi karşılıklı görüşmeler ve değerlendirmelerin devam ettiğini duyurdu.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma  Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada "Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, gelişen pazarlardaki varlığını artırma stratejisi kapsamında, Güney Koreli beyaz  eşya firması Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tamamının satın  alınmasına yönelik bir ön teklif vermiş olup, halen satıcılarla nihai teklif  öncesi karşılıklı görüşmeler ve değerlendirmeler devam etmektedir." ifadelerine  yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işlemine ilişkin olarak, Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında kamuya  açıklama yapılması taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar  yönetim kurulu kararı ile ertelenmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı,  bağlayıcı olmayan bir teklif verilmesi ve süreç sonunda da teklifin nihai bir  teklife dönüşeceğinin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Konu hakkında  basın-yayın organlarında çıkan haber nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı  için işbu açıklama yapılmıştır."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 11:42
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  2. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
  3. KAP
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