KAP’a bildirildi, her an satış gerçekleşebilir

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tamamının satın alınmasına yönelik bir ön teklif verildiğini, halen satıcılarla nihai teklif öncesi karşılıklı görüşmeler ve değerlendirmelerin devam ettiğini duyurdu.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada "Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, gelişen pazarlardaki varlığını artırma stratejisi kapsamında, Güney Koreli beyaz eşya firması Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tamamının satın alınmasına yönelik bir ön teklif vermiş olup, halen satıcılarla nihai teklif öncesi karşılıklı görüşmeler ve değerlendirmeler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında kamuya açıklama yapılması taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar yönetim kurulu kararı ile ertelenmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, bağlayıcı olmayan bir teklif verilmesi ve süreç sonunda da teklifin nihai bir teklife dönüşeceğinin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Konu hakkında basın-yayın organlarında çıkan haber nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmıştır."