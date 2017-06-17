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Kaos yürüyüşü

Kılıçdaroğlu tarafından, casus Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan “Direniş yürüyüşü” ilk gününden safını belli etti. Kılıçdaroğlu’nun Yardımcısı Aksünger, “Yürüyüşü sonlandırmayacağız. Tutuklu HDP’li vekiller için de yürüyoruz” itirafında bulundu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 07:11
Kaos yürüyüşü

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARACHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı, “Adalet Yürüyüşü” sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger’in, “Tutuklu HDP’li vekiller için de yürüyoruz” açıklaması, CHP’nin milliyetçi tabanında tepkiyle karşılandı. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “Vatana ihanetten” 25 yıl hapis cezası alması sonrasında tutuklanmasının ardından başlatılan “Adalet yürüyüşü” karanlık eller tarafından manüple edilmeye başlandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu yürüyüşe başlamadan önce, “Bu ülkenin geleceği için hep beraber mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşün bir siyasi partiyle ilgisi yok. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede barış olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet” açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu başlattığı yürüyüşün ilk etabını, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri ve dışarıdan müdahaleleri engellediği, küçük olayların yaşanmasıyla tamamladı.

CHP’LİLER BİLE TEPKİLİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, MİT TIR’ları davası kapsamında, “Vatana ihanetten” yargılanan ve 25 yıl hapis cezası verilen partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun mahkeme salonunda tutuklanması sonrası başlattıkları, “Adalet” yürüyüşüyle ilgili olarak “Biz bu yürüyüşü sonlandırmayacağız çünkü ‘herkes için adalet’ diyerek başladık yürüyüşe. Tutuklu HDP’li vekiller için de yürüyoruz” açıklaması yaptı. Aksünger’in bu açıklaması CHP’nin milliyetçi tabanında tepkilere neden oldu. Bu açıklamalar sonrasında CHP’ye oy veren milliyetçi vatandaşlar, “Biz terör örgütü uzantılarının arkasından yürümeyiz. HDP’li vekiller PKK terör örgütüne üyelik, yardım ve yataklıktan tutuklular. Gerçek CHP’liler terör örgütlerinin peşine takılamaz. Bu CHP’nin kuruluşuna aykırıdır. Böyle açıklamalar CHP’ye zarar verir. Eğer yürüyüş terör örgütlerinin savunuculuğunu yapmaksa biz yokuz” şeklinde konuştular.

HDP DE DESTEK VERDİ

Öte yandan; Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşe HDP’den de tam destek geldi. HDP sözcüsü Osman Baydemir, tutuklu milletvekillerinin tümünün bırakılması gerektiğini belirterek, “Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasına sessiz kalanlara, biz Demirtaş’ın yoldaşları olarak sessiz kalmayacağız. Hangi partiden olursa olsun, bir milletvekili tutuklandığında biz buna hayır diyeceğiz” açıklamasında bulundu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 07:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 gün önce
    Sözde Millet Vekili, Terörist se, Hain se Tutuklanır.
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