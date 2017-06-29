Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı!

Sözde adalet yürüyüşüne katılan FETÖ’cülerin aileleri, CHP saflarında kaos çağrısı yapıyor. Halkı sokağa çağıran CHP üyesi Günaydın'ın akademisyen oğlunun, ByLock kullandığı gerekçesiyle üniversiteden ihraç edilerek tutuklandığı ortaya çıktı.

CHP ATAŞEHİR ÜYESİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı sözde adalet yürüyüşü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının ailelerinin de propaganda alanına dönüştü. Önceki gün yürüyüşe katılan bir kadın, “Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün” diyerek sokak eylemlerinin fitilini ateşlemeye çalıştı. O kadının CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı üyesi Şenay Günaydın olduğu ortaya çıktı.

CHP’li Şenay Günaydın’ın kaos çağrısı yapmasının nedenleri de belli olmaya başladı.

OĞLU BYLOCK’ÇU ÇIKTI

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Fatih Bayraktar’ın 1 Eylül 2016’da yayımlanan 627 sayılı KHK ile ihraç edildiği belirlendi. FETÖ’cü akademisyenler listesinde yer alan Bayraktar’ın örgüt üyeliğinde kesin delil olarak kabul edilen ByLock soruşturmalarının başlamasıyla ihraç edildiği öğrenildi. Günaydın'ın ilk eşinden olan oğlu Bayraktar’ın kişisel cep telefonunda örgütün kriptolu haberleşme ağı olan ByLock bulunduğu, sabit internet aboneliğinde de ByLock programını indirdiği tespit edildi.

15 TEMMUZ’A TİYATRO İMASI

Bayraktar’ın annesi Şenay Günaydın sosyal medya hesabından 16 Temmuz günü yaptığı paylaşımda gerçekleştirilmek istenen darbe girişimine tiyatro gözüyle baktı. Günaydın hesabından şu skandal sözleri paylaştı; “36 senedir kandile yürüyemeyenler imraliya yüzemeyenler kendi mehmetciğinin kafasini kesmiştir. Ne yazık ki GATA’ya gelen şehitlerimizin çoğunun organları parçalanmış ve uzuvları kesilmiştir. O zaman neredeydiniz? Tatbikata gidiyoruz diyerek götürülen çocuklarımızı dövenler şehit edenler planladığımız gibi hersey yolunda gidiyor diyenler güzel ülkemde iç savaş isteyenler hesap vereceksiniz”

YENİ ŞAFAK