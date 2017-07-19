Kanyonun ortasındaki 'Kudret Havuzu'na ilgi

Malatya'nın Darende ilçesinde Tohma Kanyonu'nun ortasındaki Kudret Havuzu, tüm yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyu nedeniyle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Somuncu Baba Külliyesi civarında Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasındaki havuz, şifalı olduğuna inanılan suyu ve manzarasıyla tatilcilerin dikkatini çekiyor.

Hulusi Efendi Vakfınca yenilenen havuzda, 80, 120 ve 150 santimetre derinliğinde, birbirine bağlı bölümler bulunuyor. Kimyasal ilaçlama yapılmayan havuzun suyu, saat başı doğal mağaralardan gelen kaynakla yenileniyor.

Havuzların toplamında 100 ton su bulunuyor. Mağaralardan dakikada 27 litre olmak üzere, yaz kış 22 derecelik su geliyor.

Havuzun sorumlusu Necati Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal mağaralardan gelen suyuyla havuzun ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Buradaki suyun sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca analiz edildiğini anlatan Çelik, "Sonuca göre buradaki su, çağın hastalıklarından stres, romatizmal eklem ağrıları ve cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere bazı hastalıklara iyi geliyor." ifadesini kullandı.

Eskiden beri yöre insanı başta olmak üzere vatandaşların havuza büyük ilgi gösterdiğini bildiren Çelik, ilçeye gelen ziyaretçilerin de havuza girdiğini kaydetti.

"ÇOK BÜYÜK BİR NİMET"

İstanbul'dan ailesiyle tatile gelen Abdulhamid Coşkun, kanyondaki havuzun büyüleyici bir güzelliği bulunduğunu belirtti.

Bursa'da yaşayan Muhsin Acar da Kudret Havuzu'nu duyduktan sonra Darende'ye geldiğini dile getirdi.

İlçede böyle bir yerin bulunmasının çok büyük nimet olduğunu ifade eden Acar, "Vadinin içinde böyle bir yerin olduğunu dışarıdan geçen birinin bilmesinin imkanı yok. Buralara yolu düşen tüm vatandaşların, bu saklı kalmış güzelliği görmelerini mutlaka tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyaretçi Alaadin Aktaş ise ailesiyle havuza geldiğini, kanyondaki bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.