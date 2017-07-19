Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kanyonun ortasındaki 'Kudret Havuzu'na ilgi

Malatya'nın Darende ilçesinde Tohma Kanyonu'nun ortasındaki havuz, tüm yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyuyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:07
Kanyonun ortasındaki 'Kudret Havuzu'na ilgi

Malatya'nın Darende ilçesinde Tohma Kanyonu'nun ortasındaki Kudret Havuzu, tüm yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyu nedeniyle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Somuncu Baba Külliyesi civarında Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasındaki havuz, şifalı olduğuna inanılan suyu ve manzarasıyla tatilcilerin dikkatini çekiyor.

Hulusi Efendi Vakfınca yenilenen havuzda, 80, 120 ve 150 santimetre derinliğinde, birbirine bağlı bölümler bulunuyor. Kimyasal ilaçlama yapılmayan havuzun suyu, saat başı doğal mağaralardan gelen kaynakla yenileniyor.

Havuzların toplamında 100 ton su bulunuyor. Mağaralardan dakikada 27 litre olmak üzere, yaz kış 22 derecelik su geliyor.

Havuzun sorumlusu Necati Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal mağaralardan gelen suyuyla havuzun ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Buradaki suyun sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca analiz edildiğini anlatan Çelik, "Sonuca göre buradaki su, çağın hastalıklarından stres, romatizmal eklem ağrıları ve cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere bazı hastalıklara iyi geliyor." ifadesini kullandı.

Eskiden beri yöre insanı başta olmak üzere vatandaşların havuza büyük ilgi gösterdiğini bildiren Çelik, ilçeye gelen ziyaretçilerin de havuza girdiğini kaydetti.

"ÇOK BÜYÜK BİR NİMET"

İstanbul'dan ailesiyle tatile gelen Abdulhamid Coşkun, kanyondaki havuzun büyüleyici bir güzelliği bulunduğunu belirtti.

Bursa'da yaşayan Muhsin Acar da Kudret Havuzu'nu duyduktan sonra Darende'ye geldiğini dile getirdi.

İlçede böyle bir yerin bulunmasının çok büyük nimet olduğunu ifade eden Acar, "Vadinin içinde böyle bir yerin olduğunu dışarıdan geçen birinin bilmesinin imkanı yok. Buralara yolu düşen tüm vatandaşların, bu saklı kalmış güzelliği görmelerini mutlaka tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyaretçi Alaadin Aktaş ise ailesiyle havuza geldiğini, kanyondaki bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:07
  1. Tohma Kanyonu
  2. Malatya
  3. Darende
  4. Bursa
  5. sağlık
  6. İstanbul
  7. Sağlık Bakanlığı
  8. Yangın
  9. Gaziantep
  10. GÜNCEL Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    2. AK Parti'den referandum ve 'yürüyüş'..
    3. Barzani'ye ABD'den bir şok daha!..
    4. Pilottan itiraf! Şikayete gittim hepsi..
    5. Amerika'da İslamofobik olaylar yüzde..
    6. FETÖ'cü hainleri göreve atayan kirli..
    7. Sivasspor'dan bir takviye daha!
    8. 'Küçük Rusya'yı kurmuşlardı! Rusya'dan..
    9. Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat…..
    10. Pawel Poljanski'nin paylaştığı..
    11. BAE veliahtının kirli yüzü ortaya..
    12. West Ham United, kaleci Joe Hart'ı..
    13. 'Karada kulaç atan adam': Ayağım..
    14. Meteorolojiden 7 il için kuvvetli..
    15. İzmir'de 'Ölüyorum anne...' yazıp..
    16. 'Fırat Kılıcı'na 'Amerika kalkanı'!..
    17. Teröristbaşından talimat aldılar!
    18. Amerika'dan 'İran' itirafı
    19. 7 milyarlık kaçak gümrüğe takıldı
    20. Gölete giren iki kişiden haber..
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!