'Kanton projesini El Bab'da Türkiye çökertti'

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, TVNET'te Merve Şebnem Oruç'un sunduğu Karşı Karşıya programına katıldı.

Yarar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

DEAŞ ile şu anda mücadele eden tek ülke Türkiye. Operasyonların üzerindeki baskıyı azaltmamız, sabırlı olmamız gerekiyor.

Operasyon bir ay geç başlasa bölge PYD'nin olacaktı

PKK/PYD'nin kantonları birleştirme projesini El Bab'da Türkiye çökertti. Operasyon bir ay daha geç başlasa o bölge tamamen PYD'nin olacaktı.

Türkiye gücüyle, kararlarıyla, bölge siyasetiyle El Bab'da test ediliyor. 'Ne kadar dayanacak' diye düşünüyorlar.

ÖSO askerleri her şeyi bırakıp bizimle birlikte savaşıyor

ÖSO her gün onlarca şehit veriyor, önceden terzi, bakkal olan insanlar her şeyi bırakıp bizimle birlikte savaşıyor. ÖSO tek bir grup değil, içinde 39 farklı grup var. Biz sadece 3 grupla bağlantıdayız. Türkiye ÖSO'nun tamamıyla değil, başkasından emir almayan bazı gruplarla iletişim halinde.

En çok bedeli biz ödedik

Mezhepçilik yapan onca ülkeye rağmen, mezhepçilikle suçlanan yine Türkiye. Bölgedekilerin suçlusu biz değiliz, ona rağmen en çok bedeli biz ödedik. Senin yüzünde Irak'ta kimseye ait olmayan topraklarda PKK var edildi. Şimdi de aynısını Suriye'de yapmaya çalışıyorlar.