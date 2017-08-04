Kantincinin serveti dudak uçuklattı! Milletten çaldıklarıyla…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, darbenin sivil yöneticilerinden Hakan Çiçek'in çapraz sorgusu sona erdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davanın üçüncü celsesinde, savunmasını tamamlayan Çiçek'e mağdur ve sanık avukatları sorular yöneltti.

"60 MİLYONLUK SERVET SORUSU"

Avukat Uğur Kızılca'nın "Pilot Binbaşı olan kardeşiniz Gökhan Çiçek'in o gece neden Akıncılar'da bulunduğunu biliyor musunuz? sorusuna Çiçek, "Niye gittiğini ifadesinden öğrendim. Helikopter pilotlarıyla gitmiş. Herhangi bir faaliyete katılmadığını, çekilip bir kenara oturduğunu biliyorum. Varsa bir suçu, cezasını çeksin." yanıtını verdi.

Avukat Ömer Oğur'un "Kısa sürede edindiği 60 milyonluk serveti" sorduğu Çiçek, ilk başlarda özel dersler verdiğini, sonrasında araba alıp sattığını, Vizyon A.Ş. isimli firmanın ortağı olduğunu, büyük firmalarda genel müdürlük yaptığını, Ümraniye'de bir restoran işlettiğini, okul yaptırmak için aldığı arsadan kazancının olduğunu anlattı. Çiçek, bankadan çektiği kredileri de okul yapımında kullandığını kaydetti.

"FEM DERSHANESİNDE KANTİN İŞLETTİM"

Çiçek, örgüte bağlı FEM Dershanesinin Altunizade şubesinde kantin işlettiğinin SGK kayıtlarıyla tespit edildiği hatırlatılarak, burada örgütün elebaşı Fetullah Gülen'i görüp görmediğinin sorulması üzerine, "Ben kantinciyim. Orada o şahsı hiç görmedim." dedi.

TERÖRİSTBAŞIYLA AYNI YERDE KALMIŞ AMA GÖRMEMİŞ

Fatih'te yine örgüte bağlı bir kurumda Gülen ile yakın bir yerde kaldığı yönündeki iddianın hatırlatılması üzerine Çiçek, "Ben Fetullah Gülen denilen terör başını hiçbir zaman görmedim, bir araya gelmedim, yanında namaz kılmadım, arkasında saf tutmadım. Herhangi bir vaazı ya da nasihatini de dinlemedim, bu adamların sohbetlerine ne esnaf olarak ne öğrenci olarak katılmadım." dedi.

"Gülen'in sizin kantin işlettiğiniz yerde yaşadığını biliyor muydunuz?" sorusuna karşılık Çiçek, örgütün elebaşının kantin işlettiği yere gelip gittiğinin konuşulduğunu, ancak bu kişiyi canlı olarak hiç görmediğini öne sürdü.

CIA MERKEZİNDE EV KİRALAMIŞ

Çiçek, bir avukatın, "Darbe gecesi uçan kurmay subayları siz mi seçtiniz?" sorusu üzerine, o gece uçan subaylardan hiçbirini tanımadığını, kimseye örgütsel anlamda abilik yapmadığını savundu. Çiçek, "Akıncı Üssü de başka üsler de dahil hiçbir hiçbir kurumda kurmay abiliği yapmadım. Sistem içinde böyle bir abi değilim. Kurmay abisi olsam ve sınav sorularını versem kendi kardeşimi de kurmay yapardım. O gece uçan subayları ben seçmedim, bu salon içindeki herhangi bir insanı da tanımıyorum." dedi.

Çiçek, soru üzerine, sermayesinin FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, mal varlığını çalışarak edindiğini öne sürdü.

Avukat Bülent Kaya'nın, Tuncay Güney ile tanışıp tanışmadığını sorduğu Çiçek, Güney'i tanımadığını söyledi. Çiçek, "Altunizade'deki okullara Amerikalıların gidip geldiğine tanık olmadığını" söyledi.

"Virginia'da ev tuttuğunuzu söylediniz. CIA merkezinin burada olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna, "CIA merkezinin burada olduğunu duymuştum." karşılığını verdi.

Çapraz sorgunun ardından beyanı sorulan Çiçek'in avukatı Fatih Çetin, müvekkilinin tüm sorulara samimi şekilde cevap verdiğini söyledi.