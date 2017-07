Kanserin tek ilacı o bitki... Amerikalı bilim adamı önerdi

Amerikalı ünlü doktor Carolyn Anderson, kanser üzerine yürüttüğü çalışmalar boyunca Hindistan'ın doğusunda yaşayanların çok daha az kansere yakalandığını fark etti. Bunun üzerine incelemelerini sürdürdükçe Hindistan'da sıkça tüketilen zerdeçalın mucizesini keşfetti. Anderson, hemen hemen her evde bulunan 3 maddenin karışımıyla kanserden korunulabileceğini iddia ediyor. Bu olağanüstü karışım, zerdeçal, zeytinyağı ve çekilmiş karabiber. Bu karışımdaki en önemli madde zerdeçal. Zerdeçalın, kolon, prostat, beyin ve göğüs kanseri başta olmak üzere bir çok kanser türünü önlediği bilimsel olarak da kanıtlandı. Yapılan araştırmalar karabiberin, zerdeçalın etkisini %200 oranında artırdığı da belirlendi.



BU TARİFİ NOT EDİN

Çeyrek çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı zeytinyağı, çeyrek çay kaşığından az taze çekilmiş karabiber. Bu üç maddeyi bir fincanda karıştırın. Karışımı sade ya da salatalarınıza, çorbalarınıza, yemeklerinize katarak tüketebilirsiniz. Eğer, pişmiş yemeğe koyacaksanız, yemeğin sonuna ekleyin. Bu karışımı günde en az 3 kez tüketmelisiniz. Dr. Anderson, bu karışımın kanseri önlediği gibi, kötü huylu kanser hücrelerini de yok ettiğini belirtti. Kemoterapiye bile cevap vermeyen tümörler üzerinde zerdeçalın sağlığa olumlu etkiler yapabildiğini de kanıtladı.



BU MADDELER ÖNEMLİ

1. LAHANA TURŞUSU YİYİN: Fermentasyon sürecinde kanser savaşçısı bileşenler ortaya çıkıyor.



2. HAŞLANMIŞ BROKOLİ YİYİN: Haşlayın çünkü araştırmaya göre brokoliyi mikrodalgaya koymak, kanserden koruyan bileşenlerin yüzde 97'sini yok ediyor.



3. KALSİYUM VE D VİTAMİNİ ALIN: ABD'deki Dartmouth Tıp Okulu'nun araştırmasına göre bu bileşim, kolon kanserine yol açan kolon poliplerini azaltıyor.



4. HER ŞEYE SARIMSAK KOYUN: Sarımsaktaki sülfür bileşikleri, bağışıklık sisteminin kansere karşı doğal savunmasını harekete geçiriyor.



5. HER SABAH BİRAZ KAVUN YİYİN: Kavundaki karotenoidler akciğer kanseri riskini azaltıyor.



6. ENGİNAR YEMEYE ALIŞIN: Enginardaki antioksidanlar cilt kanserini önlüyor.



7. BOL SU İÇİN: Her gün sekiz bardak su içen erkeklerde mesane, kadınlarda kolon kanseri riski yarı yarıya azalıyor.



8. DÜZENLİ BALIK TÜKETİN: Haftada en az dört kere balık yiyenlerde kan kanseri riski üçte bir oranında azalıyor.



9. GÜNEŞ KREMİ KULLANIN : Yarım çay bardağı kadar güneş kremi UV ışınlarından korunmak için yeterli miktar.



10. KİVİ YİYİN: C ve E vitamini, içeren kivi değerli bir antioksidan.



(Takvim)