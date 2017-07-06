Kanserin ön habercisi 20 belirti

1. Hırıltılı veya sığ nefes almakAkciğer kanseri hastalarına ilk fark ettikleri rahatsızlığı sorarsanız çoğu nefes darlığı veya nefes almakta zorluk diyeceklerdir.

2. Kronik öksürük veya göğüs bölgesinde ağrı

Göğüs ağrısı, aralıksız öksürme ve kollara kadar vuran ağrı lösemi veya akciğer kanseri belirtisi olabilir.

3. Sıklıkla ateş ve enfeksiyon hali

Akyuvarlar vücudumuzun enfeksiyonlarla ve dış etkenlerle savaşmasını sağlar. Lösemi, ilikte başlayan, vücudun anormal bir şekilde akyuvar üretmesine ve bu nedenle enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltan bir kan kanseri türüdür.

4. Yutkunmakta zorluk çekmek

Yutkunmakta zorlanıyorsanız, özofagus (yemek borusu) veya boğaz kanseri başlangıcı için kontroller yaptırmak isteyebilirsiniz. Bu durum akciğer kanseriyle de bağlantılı olabilir.

5. Lenf bezlerinde şişkinlik veya boyunda, koltuk altında ve kasıklarda yumru

Lenf sistemindeki dikkate çekici herhangi bir değişiklik çok ciddi bir şekilde gözlenmelidir. Bu değişiklikler lenf kanserinin erken işaretleri olabilir.

6. Vücutta görülen morlukların, çürüklerin artması ve kanamanın fazlalaşması

Trombositler ve alyuvarlar anormal davranmaya başlayınca, vücuttaki morluklar ve kanamalar bir anda artar. Bu semptom löseminin işareti olabilir.

7. Sürekli yorgun hissetmek

Güçsüz ve sürekli yorgun hissetmek birçok farklı kanserin ön belirtisi olabilir. Yorgunluk hissinin yanında diğer semptomları da gözlemek gerekir. Genel bir kural olarak, eğer kendinizi hareket edemeyecek kadar yorgun hissediyorsanız hemen doktorunuza başvurmalısınız.

8. Karın bölgesinde şişkinlik veya belli bölgelere kilo alma

Yumurtalık kanseri olan kadınlar şikayetlerini “karın bölgesinde açıklanamaz bir şişkinlik” şeklinde dile getirmişlerdir. Bu şişkinliğin ve kilo artışının bir anda olduğunu, sonra uzunca bir süre, bir yok olup bir ortaya çıktığını söylemişlerdir.

9. İştah kaybı ve tokluk hissi

Bu semptom yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. Bir çok kadın son öğünlerinin üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bir şey yiyemediklerini belirtmişlerdir.

10. Pelvis ve karın bölgesinde ağrı

Lösemi ve yumurtalık kanseri pelvis ve karın bölgesinde ağrıya yol açabilir.

11. Rektumda kanama veya dışkıda kan

Bu semptomlar genellikle kolon kanseri teşhisi koyulan kişilerde görülür. Bu semptomlarla karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurmalısınız.

12. Hızlı ve açıklanamaz kilo kaybı

Hızlı kilo kaybı sindirim sistemi veya kolon kanseri belirtisi olabilir. Ayrıca kanserin karaciğeri etkilediğinin de belirtisi olabilir. Eğer iştah kaybı yaşıyorsanız ve normal ölçülerde dışkılamıyorsanız doktorunuza başvurmalısınız.

13. Ağrılı sindirim veya mide ağrısı

Mide krampları yaşamak veya sürekli mide ağrısı çekmek kolon veya mide kanserinin belirtisi olabilir.

14. Kırmızı, hassas ve şişmiş göğüsler

Bu belirtiler göğüs kanserine işaret ediyor olabilir ve doktor tarafından muayenesi şarttır.

15. Meme ucunda değişimler

Eğer meme ucu düzleşirse, içe doğru çökerse veya yanlara doğru bakmaya başlarsa olası bir göğüs kanseri riskine karşın hemen doktorunuza başvurmalısınız. Göğüs kanseri teşhisi koyulan kadınların ilk fark ettikleri değişiklik meme ucunda olmuştur.

16. Anormal ağır veya ağrılı adet dönemleri / Adet dönemleri arası kanama

Bir çok kadın bunun endometriyal veya rahim kanseri semptomlarından biri olduğunu söylemiştir. Adet dönemlerinizde dikkat çekici değişiklikler yaşıyorsanız ultrason yaptırmanız fayda vardır.

17. Yüzde şişkinlik, kabarıklık

Akciğer kanseri hastaları yüzlerinde “kabarıklık, şişme veya kızarıklık” şikayetleri dile getirmişlerdir. Bunun nedeni ciğerlerdeki tümörün damarları tıkayarak, oksijenli kanın boyun ve yüz bölgesine ulaşmasını engellemesidir.

18. Geçmeyen kızarıklık

Cilt kanseri çeşitleri hakkında bilgi edinin. Geçmeyen kızarıklıklar bir çeşit cilt kanserinin belirtisi olabilir. Cildinizi, oluşabilecek değişik lekelere ve benlere karşı, düzenli olarak kontrol edin.

19. Parmak tırnaklarında değişiklik

Karaciğer kanseri, cilt kanseri ve akciğer kanseri parmak tırnaklarından belirti verirler. tırnaklarda oluşabilecek siyah noktalar, çizgiler, beyazlıklar ve kenarlara doğru kalınlaşma gibi işaretlere dikkat etmelisiniz.

20. Bel bölgesinde veya sağ alt gövdede ağrı

Karaciğer ve göğüs kanseri teşhisi koyulan birçok hasta bu şikayetleri ilk belirtiler olarak bildirmişlerdir.

Kadın veya erkek olmanız fark etmez, vücudunuzda ve enerji seviyenizde yaşadığınız, alışık olmadığınız değişikliklere dikkat etmeniz hayati önem taşımaktadır. Bu sayede bir çok kanser türün için erken teşhis imkanı bulabilirsiniz. Bir şeylerin normal olmadığını ne kadar çabuk fark ederseniz, onu iyileştirme sürecine o kadar çabuk geçebilirsiniz.