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'Kanseri önlüyor'

Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan zahter bitkisinin sağlığımıza oldukça faydalı olduğunu biliyor musunuz?

01 Ağustos 2017 Salı 19:44
'Kanseri önlüyor'

İşte tarla kenarlarında, çayırlarda ve ormanlarda yetişen zahter bitkisinin sağlığımıza olan faydaları:

Kekiğe benzeyen zahter, yaraları iyileştirerek sinirleri güçlendirir.

Böbrekleri hastalıklara karşı korur. Böbreklerde meydana gelen parazitlerin temizlenmesini sağlar.

Hazmı kolaylaştırarak bağırsak hastalıklarını iyileştirir.

Mesanede meydana gelen enfeksiyonel hastalıkları ve iltihaplanmaları söker.

Antibakteriyel özelliği sayesinde vücutta meydana gelen mikropların ölmesini sağlar.Tansiyonu dengelediği için tansiyon hastalarına kullanmaları tavsiye edilir.

İçerdiği bir takım bileşenler sayesinde düzenli tüketiminde kanser hücrelerini imha ettiği söylenmektedir.

 

haber7

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 19:44
  1. zahter
  2. kanser
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