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Kanseri 24 saat içinde etkisi altına alan mucizevi meyve

İçinde bulundurduğu karoten, vitamin ve minerallerle hangi hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olur? Kansere çare olabilir mi? Papaya neden bu kadar sağlıklı?

25 Ekim 2017 Çarşamba 17:36
Kanseri 24 saat içinde etkisi altına alan mucizevi meyve

Papayanın faydaları nelerdir? İşte haberimizin detayları…

Şeker bağımlılığını azaltır

Şeker insanlarda bağımlılık yapan kimyasal bir maddedir. Oldukça zararlı olan bu kimyasal madde sürekli aç ve yorgun hissetmenize neden olur ve obezite gibi problemlere yol açar.

Papaya meyvesini düzenli ve sağlıklı bir şekilde kullanıldığınızda şeker yüzünden ortaya çıkan bağımlılığı giderici özelliktedir.

Sivilcelere çözüm

Sağlık ve görüntü açısından bizi oldukça rahatsız eden sivilcelerden papaya maskesi ile kurtulabilirsiniz. İçerisinde bulunan C vitamini, fosfor, demir ve potasyum gibi cilde iyi gelen mineral ve vitaminlerle akne ve siyah nokta oluşumunu engeller. Daha kusursuz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

Papaya meyvesinin suyunu pamuk yardımıyla sivilcelerinize ve cildinize uygulayabiliriniz. 15 dakika bekledikten sonra soğuk su ile temizleyerek ilk uygulamada bile farkı görebilirsiniz.

Daha güçlü saçlar

Saç sağlığı her daim önemli bir nokta olmuştur. Gür ve sağlıklı saçlar bize daha olumlu bir enerji ve özgüven verir. Papaya yaprakları ile hazırlayacağınız çayı şampuanınıza eklediğinizde saçınıza doğal bir parlaklık verip, saç köklerinizin güçlenmesine yardımcı olacaktır.

Kanserle savaşan meyve

İçeriğinde bulunan çeşitli antioksidanların kanserli hücreleri iyileştirme etkisi oluşturduğu ve büyümelerini engellediği çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur.

Meyve ve yapraklarının kanserli hücreleri 24 saat gibi kısa bir sürede etkisi altına alarak büyümelerini yavaşlattığı gözlenmiştir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Enerji verme özelliği sayesinde emziren anneler, hamile kadınlar, küçük bebekler ve enerjiye ihtiyacı olan herkesin kullanabildiği papaya, vücudumuzun güçsüz ve savunmasız kaldığı güneşsiz günlerde tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli A ve C vitaminlerini barındırır ve hazımsızlığa da iyi gelir.

Kaynak: Pembe Nar

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 17:36
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  5. papayanın faydaları
  • MineMine9 dk önce
    Papayanin cekirdeklerini firinda 150 derecede 15_20 dakika kurutup tahta kasikla hafif ezip yutarsaniz. Bkil.kurdu nu temizler . Saglikli bir meyvedir.Ama kabak cekirdegide benzer islevi glrür. Yani her kitada belli, hastaliklara iyi, gelen.meyve ve sebzeler yetisir papaya sagliklidir. Bu dogru ama saglikliben baska baska meyvelerde var. Herkes tercihini istedigi gibi yapar. Ne var. Bunda
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Bizim ülkemizde yetişen bunca meyve varken neden hep ithal meyveler parlatılıyor.
  • HACIHACI4 sa önce
    Bu kadar muhalif olmaktansa bi bilgi sahibi olmak çokmu zor.?
  • AliAli5 sa önce
    .... antıoksıdansa nardan ala antıoksıdan mı var? bu meyvenın 3de bırı fıyatına.
  • KadirKadir5 sa önce
    Araştıralım papaya nın turkiye ye ithalatını kesin bir bürokrat yapıyordur.
  • TalhaTalha5 sa önce
    Ufak ufak atın dacivcivler yesin 25 saat olmadan 24 saatte kanseri etkisi altina alıyor vay maşallah
  • MuratMurat5 sa önce
    Hadi hayırlısı bakalım.Bi emmioğlu yada dayıoğlu papaya ithalatına girdi herhalde:)

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