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Kansere karşı ay çekirdeği

Ay çekirdeği tüketenlerde kanser görülme sıklığının, diğer kişilere kıyasla yüzde 42 oranında azaldığı tespit edildi..

Kansere karşı ay çekirdeği
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:06

Ay çekirdeği, insan sağlığı açısından oldukça önemli olan selenyumun zengini bir besin. Arizona Üniversitesi'nden Dr. Larry Clark tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, selenyumun kansere karşı ne kadar etkili olabileceğini gösterdi.

1300 yaşlı bireyin katıldığı çalışmada, yaklaşık yedi yıl boyunca günde 200 mikrogram selenyum tüketenler arasında kanser görülme sıklığının, diğer kişilere kıyasla yüzde 42 oranında azaldığı tespit edildi.

Bir çay fincanının dörtte birikadar ay çekirdeği, günlük selenyumihtiyacının yaklaşık yüzde 30.6'sınıkarşılıyor. Çekirdek, E vitamini, amino asit ile kalsiyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengin.

 
EtiketlerAy çekirdeğikanserkansere iyi gelen
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:06
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