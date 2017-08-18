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'Kanserden korunmak için ev yoğurdu tüketin'

Doç. Dr. Tanoğlu, çeşitli bilimsel çalışmalarda ortaya konulan günde 200-300 gram doğal yoğurt tüketmenin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisinin olduğunu bildirdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 07:54
'Kanserden korunmak için ev yoğurdu tüketin'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde belki de en fazla tüketilen süt ürünlerinden birisi olan yoğurdun çok eski çağlardan itibaren hastalıkları tedavi amaçlı kullanıldığını, hatta sağlıklı yaşamın iksiri olarak tanımlandığını anlattı.

Avrupa'da 1800'lü yıllarda tanınmaya başlayan yoğurdun, 1900'lü yılların başında ilaç olarak kabul edildiğini ve bir dönem eczanelerde "ilaç niyetine" satıldığını anlatan Tanoğlu, yoğurt ve suyunda bolca bulunan laktik asit bakterilerinin, bağırsak duvarının iç yüzeyinde konuşlanmış bağışıklık sistemi hücrelerinin işlevselliğini artırdığını söyledi.

Doç. Dr. Tanoğlu, laktik asit bakterilerinin, tüm savunma sistemini kamçılayan maddelerin salgılanmasını artırdığını, bu nedenle yoğurdun düzenli olarak tüketilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

"Özellikle evde yapılan yoğurtlar sağlık açısından daha yararlı kabul edilmektedir. Evde yapılan yoğurdun en önemli avantajlarından biri, bu yoğurdun herhangi bir koruyucu veya katkı maddesi içermemesidir. Bu nedenle ev yoğurdu daha çabuk tüketilmelidir." diye ekledi.

Ev yoğurdu birçok derde deva...

Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, "Ev yoğurdu, başta ishal olmak üzere dışkılama düzensizliklerinin rahatlamasında etkindir, tansiyon yüksekliği gibi kalp hastalıkları riskini azaltır, kilo vermede ve kilo dengesini korumada etkili olur. Yoğurt aynı zamanda kolesterolü düşürmeye yardımcı olur, yağ emiliminde düzenleyici rol oynar ve bazı antibiyotiklerin olumsuz yan etkilerini ortadan kaldırır." diye konuştu. 

Prof. Dr. Tanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ev yoğurdunun, belki de en az bilinen ve en önemli faydası ise çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisinin olmasıdır. Çeşitli bilimsel çalışmalarda, günde 200-300 gram doğal yoğurt tüketmenin başta kolon kanseri olmak üzere, meme, mide, yumurtalık, endometriyoz kanserinden koruyucu olduğu bildirilmiştir. Yine kanserden korunmak için düzenli doğal yoğurt tüketmek kadar, zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, dengeli ve sağlık beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak da önem taşıyor. Ayrıca, kanser nedeniyle kemoterapi gören hastalara, bu ilaçların yan etkilerini önlemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için başta doğal ev yoğurdu olmak üzere probiyotik ve prebiyotik özelliği olan gıdaların tüketilmesini önermekteyiz."

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 07:54
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