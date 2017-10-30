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Kanserden korunmak için bunları yapın

asrın en tehlikeli hastalığı kanser belli gıdaları tüketerek bu hastalığa yakalanma riskini büyük oranda düşürmek mümkün.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:35
Kanserden korunmak için bunları yapın

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 90 binden fazla kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre, yetişkinliğe adım attığı yaşlardan itibaren sofrasında yüksek lif içeren gıdalar ile sebze ve meyveye yer veren kadınların meme kanserine yakalanma oranı yüzde 15 daha az.

Yine ABD'de, geçtiğimiz yıl yapılan araştırma, zeytinyağı ve yeşil yapraklı sebzelerin ağırlıklı olarak tüketildiği Akdeniz mutfağına sofrasında yer veren erkeklerin, prostat kanserine yakalandıklarında iyileşme oranlarının diğer gıdaları tüketenlere oranla çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Aynı araştırmada, Akdeniz mutfağı ile beslenenlerin mide kanserine yakalanma risklerinin diğer gruba oranla yüzde 33 daha az olduğu da belirlendi.

Kahve kolon kanserini önlüyor

Kahvenin de kansere karşı koruyucu etkisi pek çek araştırmayla sabit. 2015'te yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, günde birkaç fincan kahve içenlerin kolon kanserine yakalanma riskleri, içmeyenlere oranla yüzde 42 daha az. Kahve tiryakisi kadınların meme kanserine yakalanma ihtimallerinin, kahve içmeyenlerle karşılaştırıldığında çok daha düşük seviyelerde olduğu da aynı araştırmada yer aldı.

Uzmanlar, kansere karşı bir diğer besinin de doymamış yağlar olduğunda hem fikir. Özellikle somon, sardalya, uskumru ve ton balığı gibi soğuk denizlerde yaşayan balıkların 'omega 3' açısından çok zengin olduğu ve kanseri önlemede etkili olduğu belirtiliyor.

Zeytinyağı ve kuruyemiş tüketin

Uzmanlar soğuk deniz balıklarının yanı sıra zeytinyağı ve fındık, ceviz, badem gurubundaki kuru yemişlerin de zengin omega 3 kaynağı olduğunu ve kanseri önlemede son derece yararlı olduğunu ifade ediyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:35
  1. yüksek lif içeren gıdalar
  2. kanser
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