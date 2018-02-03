Kanserde yeni umut… Farelerde tümörü tamamen yok etti

“Science Translational Medicine” dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD’de Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, tümördeki “T-hücreleri” adı verilen bağışıklık hücrelerini harekete geçirmenin, farelerdeki uzak metastazları (başka bölgelere sıçrayan tümör) dahi yok ettiğini açıkladı. Çalışmada, çok az miktardaki 2 etken maddenin lokal olarak direkt tümörlü bölgeye enjekte edilmesiyle, kansere özgü T hücreleri yeniden etkinleştirildi.

Enjekte edilen etken maddelerden birinin halen insanlarda kullanım için onaylı olduğunu belirten araştırmacılar, diğer maddenin ise birçok klinik çalışmada insanların kullanımı için test edildiğini bildirdi.

Etken maddelerden birinin, T hücrelerinin aktivasyonunu artırırken, diğer maddenin ise hücreleri kansere saldırmak konusunda uyardığı kaydedildi.

90 FAREDEN 87’SİNDE OLUMLU SONUÇ VERDİ

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen çalışmada, hem hedeflenen hem de hedeflenmemiş tümörlerin tedavi sonrası küçüldüğü ya da kaybolduğu ve 90 fareden 87’sinde olumlu sonuç alındığı belirtildi. Araştırmacılar göğüs, kolon ve cilt tümörü bulunan farelerde de benzer sonuçlar elde etti. Bağışıklık sisteminin toptan aktivasyonunu gerektirmeyen yöntem, tümöre özgü bağışıklık hedeflerini belirleme ihtiyacını da ortadan kaldırdı.

HEDEF LEMFOMALI 15 KİŞİYİ TEDAVİ ETMEK

Araştırmacılar, söz konusu yöntemle, düşük dereceli lenfoma görülen 15 kişiyi tedavi etmeyi planlıyor. Araştırma ekibinin başkanı Onkoloji Profesörü Ronald Levy, “Bu 2 etken madde birlikte kullanıldığında tüm vücuttaki tümörlerin ortadan kaldırıldığını görüyoruz” dedi.

SEVİNMEK İÇİN ERKEN

Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Uzmanı): Sevinmek için çok erken. Şüphesiz fare örnektir. Ama fare deneylerinin binde biri bile kliniğe (hasta kullanımına) ulaşmaz. Binlerce fare deneyi vardır. Çok çok azı insan uygulamalarına kadar gelir. İnsanlarda da faz 1 diye başlayan çalışmaların yine çok azı kliniğe ulaşabilir.