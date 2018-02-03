THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kanserde yeni umut… Farelerde tümörü tamamen yok etti

Bilim insanları kansere karşı bağışıklık sistemini harekete geçiren 2 etken maddenin, fareler üzerinde 90’a 87 oranında başarılı sonuç verdiğini açıkladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 03:01
Kanserde yeni umut… Farelerde tümörü tamamen yok etti

“Science Translational Medicine” dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD’de Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, tümördeki “T-hücreleri” adı verilen bağışıklık hücrelerini harekete geçirmenin, farelerdeki uzak metastazları (başka bölgelere sıçrayan tümör) dahi yok ettiğini açıkladı. Çalışmada, çok az miktardaki 2 etken maddenin lokal olarak direkt tümörlü bölgeye enjekte edilmesiyle, kansere özgü T hücreleri yeniden etkinleştirildi.

Enjekte edilen etken maddelerden birinin halen insanlarda kullanım için onaylı olduğunu belirten araştırmacılar, diğer maddenin ise birçok klinik çalışmada insanların kullanımı için test edildiğini bildirdi.

Etken maddelerden birinin, T hücrelerinin aktivasyonunu artırırken, diğer maddenin ise hücreleri kansere saldırmak konusunda uyardığı kaydedildi.

90 FAREDEN 87’SİNDE OLUMLU SONUÇ VERDİ

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen çalışmada, hem hedeflenen hem de hedeflenmemiş tümörlerin tedavi sonrası küçüldüğü ya da kaybolduğu ve 90 fareden 87’sinde olumlu sonuç alındığı belirtildi. Araştırmacılar göğüs, kolon ve cilt tümörü bulunan farelerde de benzer sonuçlar elde etti. Bağışıklık sisteminin toptan aktivasyonunu gerektirmeyen yöntem, tümöre özgü bağışıklık hedeflerini belirleme ihtiyacını da ortadan kaldırdı.

HEDEF LEMFOMALI 15 KİŞİYİ TEDAVİ ETMEK

Araştırmacılar, söz konusu yöntemle, düşük dereceli lenfoma görülen 15 kişiyi tedavi etmeyi planlıyor. Araştırma ekibinin başkanı Onkoloji Profesörü Ronald Levy, “Bu 2 etken madde birlikte kullanıldığında tüm vücuttaki tümörlerin ortadan kaldırıldığını görüyoruz” dedi.

SEVİNMEK İÇİN ERKEN

Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Uzmanı): Sevinmek için çok erken. Şüphesiz fare örnektir. Ama fare deneylerinin binde biri bile kliniğe (hasta kullanımına) ulaşmaz. Binlerce fare deneyi vardır. Çok çok azı insan uygulamalarına kadar gelir. İnsanlarda da faz 1 diye başlayan çalışmaların yine çok azı kliniğe ulaşabilir.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 03:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    59 yılın ardından bir ilke imza atacak!
    1. 59 yılın ardından bir ilke imza atacak!
    2. Yeter artık CHP!
    3. Kanserde yeni umut… Farelerde tümörü..
    4. Ülke şokta… Katliam gibi trafik kazası..
    5. Şubat şehadet ayı
    6. Katil füzeler Amerika’dan
    7. Ne yediğinizi biliyor musunuz? Onun da..
    8. Terör sevici TMMOB’a başkaldırı
    9. Şanlı ordumuz engelleri aşıyor
    10. Avrupa’nın orta yerinde skandal olay!
    11. ‘Önce Allah’a, sonra Türkiye’ye..
    12. İlk kez yayınlandı: Bordo bereliler..
    13. Arşivden çıkan görüntülerde bakın..
    14. Mehmetçik Kut'ül Amare 4. bölüm fragmanı
    15. Mehmetçik Kut'ül Amare'de yürekleri..
    16. Şehit öğretmenin babasından..
    17. İstanbul'da gece yarısı hareketli..
    18. PYD’ye terörist demeyen CHP’liye tepki..
    19. ABD’den önemli çıkış: Ambargo..
    20. Alman dergisinden flaş iddia... Kriz..
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Türkiye'den skandal istek! ''Afrin'de...''
    Türkiye'den skandal istek! ''Afrin'de...''
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...