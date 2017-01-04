Kanser tedavisinde yeni umut: sıcak kemoterapi tedavisi. Prof. Dr. Sarıyar, "İlerlemiş kanser hastalarının yeni umudu olan sıcak kemoterapi tedavisiyle kanserlerin önemli bir oranına tanı konabiliyor." dedi.

Medicana İnternetional İstanbul Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı genel cerrah Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, yakın bir geleceğe kadar karın içine yayılmış kanserlerin tedavi edilemeyeceği görüşünün mevcut olduğunu anımsatarak, ancak sitoredüktif cerrrahi ve ısıtılmış karın içi kemoterapi yöntemlerinin ilerlemiş karın içi kanserlerde arternatif cerrahi tedavi yöntemi olarak yerini aldığını bildirdi.

Türkiye'de sayılı merkezde uygulanan sıcak kemoterapi tedavisinin kanser hastalarına daha uzun bir yaşam şansı sunduğunu aktaran Sarıyar, "İlerlemiş kanser hastalarının yeni umudu olan bu tedavi yöntemiyle (Isıtılmış Karın İçi Kemoterapi/Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy-HİPEK) kanserlerin önemli bir oranına tanı konabiliyor." ifadesini kullandı.

Sarıyar, bu yöntemin ilk kez teşhis edilmiş ve ameliyat olmamış ileri evre kanserlere uygulanabildiği gibi, daha önce ameliyat olmuş ancak tekrar etmiş kanserlere de uygulanabildiğinin altını çizerek, hangi hastaların bu ameliyata uygun olduğunun genel cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, patoloji ve gastroenteroloji uzmanlarının olduğu tümör konseyinde belirlendiğini aktardı.

"Bazı yan etkilerin görülme şansı daha az"

Sarıyar, hastalara öncelikle PET/BT ile tüm vücut taraması yapıldığı bilgisini vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu taramada eğer karın dışına yayılma görülürse hastalar ameliyat yerine kemoterapiye yönlendirilir. Ayrıca hastaların çekilen karın tomografisine göre radyoloji uzmanı tarafından, hastalığın karın içindeki yaygınlığına göre yapılacak skorlama da ameliyat kararı alınmasında önemlidir. Temel hedef yapılacak ameliyatta karın içinin tamamen tümörden arındırılmasıdır.

HİPEK damardan verilmediği için bazı an etkilerin görülme şansı daha azdır. HİPEK yöntemi, karın içine ve karın zarına yayılan kanserlerin cerrahi olarak tamamen temizlenmesi ve ameliyat sonunda karın içinin hazırlanan sıcak kemoterapi ilaçlarıyla yıkanması ile yapılan ameliyattır. Ancak karın içi kemoterapi uygulamasının hastaya fayda sağlaması için hastanın aynı seansta yapılan cerrahi ile kanserinin vücuttan tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Ameliyatın cerrahi kısmından sonra aynı seansta hasta uyandırılmadan karnın içine 41-43 derece arası ısıtılmış kemoterapi sıvısı verilir. Bu sıvının karnın tüm kısımlarına ulaşması sağlanır. Bunun için özel cihazlar kullanılır."

Sarıyar, HİPEK tedavisinin ileri evre yumurtalık kanserleri, kolon, mide, apendiks ve peritonun primer kanserlerinde uygulandığını kaydetti.

Prof. Dr. Sarıyar, "HİPEK verilmesi hem kanser hücrelerinin direk ilaçla karşılaşmasını sağlar, hem de sıcak etkisi ile tümör hücrelerini tahrip etme etkisini artırır. Ayrıca damardan verilmediği için bazı yan etkilerin görülme şansı daha azdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA