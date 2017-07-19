Kayseri’deki bir konferansa katılan beslenme ve kanser konusunda 200’ü aşkın makalesi bulunan Medikal Onkoloji ve Hematoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Küçük, ‘lycopen’ maddesi içeren domatesin birçok kanser türüne iyi geldiğini söyledi.

KANSER NASIL ÖNLENİR?

Küçük, kanserin önlenmesinde en önemli konunun fiziki aktivite olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bol yürüyüş yapmak, fiziksel aktivite olarak çok önemli. Vücut ağırlığının fazla olmaması gerekir. Bunun dışında beslenme de çok önemli. ‘Beslenme’ dediğimiz şey; fazla sebze ve meyve yemek. Şekerli ve unlu yiyeceklerden kaçınmak da önemli.”

DOMATES KANSERE İYİ GELİYOR

Kanser tümörlerinin küçülten araştırmayla adından söz ettiren Küçük, şöyle devam etti:

“Domates ayrıca over, böbrek ve meme kanserini de önlüyor. Daha önce yaptığımız araştırmalarda prostat kanserine karşı önleyici etkisini göstermiştik. Daha sonra yapılan araştırmalarda domatesin diğer kanserlerin önlenmesinde de faydalı olduğunu gördük. Örneğin; meme kanserinde faydası olduğu yayınlandı. Son zamanlarda hayvanlar üzerinde yaptığımız çalışmalarda domatesin aynı zamanda over kanserine ve rahimdeki miyopları önleyici etkisi olduğunu da gösterdik. Böbrek ve meme kanserine etkisi olduğunu da gösterdik.”