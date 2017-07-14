Kanser karşı faydası ispatlanan müthiş içecek... Nasıl üretilir?

Ölüm nedenlerinin başında geliyor. Kanser hastalığının oluşmasında bir çok sebep varken en büyük nedenlerden biri de B17 vitaminin eksikliği olarak gösterilmektedir. Peki kanseri yenmek için ne yapılmalı, hangi gıdalar tüketilmeli.

Kanseri yenmek için buğday çimi ekin, buğday şırası için. Kanseri engelleyen besinlerin başında atalarımızın Orta Asya’da içtikleri buğday şırası geliyor. Klasik tedavi yöntemlerini reddeden tüm doktorların ortak iddiası, buğday çimi yenilmesi ve buğday şırası içilmesi. Pakistan’daki Hunzakut Prensliğinde kanserden ölüm yok. Ayrıca Hunzakutlular, acı badem ve kayısı çekirdeğini yiyorlar ve kansere yakalanmıyorlar.

Buğday müthiş bir kanser ilacıdır. Buğday şırası kanseri önler ve bu önemli bir bitkisel tedavi aracıdır. Buğday çimi, bol klorofil maddesi dışında 100 kadar vitamin, mineral ve besin maddesi içerir. Taze olarak kullanılan Buğday çiminde, aynı ağırlıktaki portakaldan 60 kez daha fazla C vitamini ve aynı ağırlıktaki ıspanaktan 8 kat fazla demir bulunmaktadır.Buğdayın bir başka özelliği ise kandaki toksinleri nötralize eden maddeler içermesidir. Sıvı oksijenle dopdolu olan buğday çimi doğanın en güçlü anti kanseri olan ‘laetril’ içermektedir.

Japon Bilim Adamı Nagivara ızgara etler ve füme besinlerin kanserojen maddeler taşıdığı kanıtlayan başka bir isim. Nagivara, taze buğday çiminde bu maddeyi etkisiz hale getiren enzimler ve amino asitler bulmuştur

BUĞDAY ŞIRASI NASIL ÜRETİLİR?

Bir bardak aşurelik buğday, önce tertemiz yıkanarak bir litrelik cam kavanoza konur. Üzerine 3 bardak su klorlu olmamak şartıyla ilave edilir. Kavanozun ağzı bir tülbentle kapatılarak serin bir yerde 24 saat bekletilir. Bu ilk su kullanılmaz, dökülür. Kavanoza yeniden 3 bardak su ilave edilir. 24 saat bekletildikten sonra oluşan yarı gazozlu su içilmek üzere bir kaba aktarılır. Böylece bir bardak aşurelik buğdaydan kış aylarında günde 5 kez, yazınise günde 3 kez şıra alınır. Buğday şırasının lezzeti bazılarına itici gelebilir. O takdirde her şıra bardağına bir C vitamini tableti eklenirse, nefis bir içecek ortaya çıkar.

ACI BADEM VE KAYISIDA ETKİLİ

Türkiye’de acı badem ve kayısı tüketilen bölgelerde kanser vakalarının azlığı dikkat çekiyor. Doktor İlhami Güneral Ödemiş ile Salihli arasında, bin bir efsaneye konu olmuş Bozdağ’ın eteklerinde cennet gölcük kıyısında kanseri yenen kişilerden biri. Bu zaferi kazandıktan sonra mücadelesi herkese örnek olsun diyerek bir de kitap yazdı ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek çok da zor bir şey değildir.

ELMANIN ÇEKİRDEĞİNİ DE YİYİN!

Türkiye’de en kolay ‘laetril’e ulaşabileceğimiz yer acı badem ve kayısı çekirdeğidir.Ayr ıca laetril elma çekirdeğinde de vardır. Elmanın çekirdeği yenilirse çok da iyi olur. Amerika’daki ilaç sanayinin maşaları bu ‘laetril’ adlı ilacı yasaklatmayı başarmışlardır ama Meksika`da satılan `laetril` bu ülkeden alınıp kaçak olarak ABD`ye sokulmaktadır. Laetril, vitamin ve minerallerle verildiğinde çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır. `Kanserin Ölümü` adlı kitabında Manner, laetril ile yüzde 90 başarı kazandığını söylemişti. Her gün sadece 15-20 kayısı çekirdeği yemeniz kanseri yenmenizde etkili olacaktır.