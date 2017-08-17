Kanser kan testi ile belirlenecek

Münübe Yılmaz

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, çoğunlukla ileriki evrelerinde tespit edilen kanserin, basit bir kan testi sayesinde ilk evresinde belirlenebileceğini ortaya koydu. John Hopkins Üniversitesi'nde onkoloji ve patoloji bölümünde çalışan Doktor Victor Velculescu, daha önceden de sıvı biyopsi ile kanserin tespitini yaptıklarına, fakat bunların genelliikle ileriki aşamalarda gerçekleştiğine dikkat çekerek "Şaşırtıcı olan şu ki, kanserin henüz ilk seviyesinde olan hastalarımızda, kandaki birtakım değişikliklerin tespiti ile kanser başlangıcını ortaya çıkardık" açıklamasında bulundu. Yapılan testlerde kanserin henüz ilk seviyesinde olan hastaların yarısında kan testi ile kanserin ortaya çıktığı belirtilirken, Doktor Velculescu, gözlemlenen 58 kanserli hücrenin, tümör hücrelerinden gelen DNA'lar yaklaşık 30.000 kere incelenerek ve bir mutasyon olup olmadığı takip edilerek belirlendiğini ifade etti. Çalışmada kanser olan hastalarda mutasyonlu DNA'lardan sağlıklı kişilere göre daha fazla olduğundan dolayı hastalığın çok erken evrede ortaya çıkartıldığı sonucuna varıldı. Testlerde DNA'lar üzerinde yapılan incelemeler 30.000 kere tekrar edildiğinden dolayı, çalışmanın maliyetli olduğuna vurgu yapan araştırmacılar, kanserin tespitinde kullanılacak bu metodun maliyetini düşürmek için de çalışmaların devam ettiğini belirttiler.