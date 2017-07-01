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Kanser hastası anne oğlunun mürüvvetini hastanede gördü

En büyük hayali oğlunun evlendiğini görmek olan kanser hastası Tayyibe Kandemir, bu mutluluğu hastanede yaşadı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:28
Kanser hastası anne oğlunun mürüvvetini hastanede gördü

En büyük hayali tek oğlunun evlendiğini görmek olan kanser hastası Tayyibe Kandemir, bu mutluluğu tedavi gördüğü hastanede yaşadı.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yıldır kanser tedavisi gören dört çocuk annesi Tayyibe Kandemir'in en büyük dileği, tek erkek evladını damatlık içinde görebilmekti. Tedavisi nedeniyle hastaneden ayrılamayan Kandemir'in polis memuru oğlu Kartal ve gelini Senem, annelerinin bu dileğini gerçekleştirmek için nikah törenlerini hastanede yapma kararı aldı.

Hastane yönetiminden de olumlu cevap almaları üzerine hazırlıkları tamamlayan çiftin nikahları, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özel Servisi'nde gerçekleşti. Nikah salonuna dönüştürülen bölümde, çiftin yakınları, doktorlar ve hastane personeli de bu ana tanıklık etmek için hazır bulundu.

Hasta yatağında nikah masasının yanına getirilen anne Tayyibe Kandemir, duygularını AA muhabirine anlattı. Kandemir, "Bu kadar insanı karşımda görünce birden kuş gibi oldum. Bütün acılarım geçti. Kartal en küçük çocuğum. Çocuklar birbirlerini seviyorlar." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan anne Kandemir, "Allah herkese evladının mutlu gününü görmeyi nasip etsin. Gerçekten hiçbir şey umrumda değil." diye konuştu.

Altındağ Belediyesi tarafından kıyılan nikahta Kartal ve Senem çiftinin şahitliklerini, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, Tayyibe Kandemir'in tedavisini gerçekleştiren doktorları ile aile yakınları yaptı.

Nikah cüzdanı anneye verildi

Nikahın kıyılmasının ardından, nikah memuru aile cüzdanını anne Tayyibe Kandemir'e verdi. Kartal ve Senem çifti, nikahlarının kıyılmasından sonra annelerinin elini öptü. Nikahın sonunda aile fotoğrafı çekildi.

Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Zengin, özel bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Bu mutluluğu hep beraber paylaştık. Böyle bir teklifi ilk duyduğumuzda aileyi tebrik ettim. Yaklaşık dört yıldır takibimizde olan bir hastamızın bir süre daha hastanede kalması gerekiyor ama hayat da devam ediyor. Bu güzel ana tanıklık etmekten dolayı tüm hastane çalışanları adına tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Zengin, daha sonra hastane adına çifte, altın taktı.

Gelin Senem Bayram, "Kartal ile üç yıldır görüşüyorduk. Hastalıkta, sağlıkta birbirimizin yanında olalım istedik. O yüzden böyle bir karar aldık." diye duygularını ifade etti.

Damat Kartal Kandemir de "Daha önce yapmayı istiyorduk ama annemizin tedavisi devam ediyordu. Onu mutlu etmek istedik. Böyle bir şeye karar verdik. Annem biraz mutlu olduysa ne güzel. Zaten buraya hastaneye değil, düğün salonuna geliyormuşuz gibi geldik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:28
  1. Ankara
  2. Altındağ
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