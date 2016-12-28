Kanser hastalarına moral verdiler

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Kanser hastalığına dikkat çekmek ve kanserli çocuklara yardım etmek için Ankara Barbella'da düzenlenen etkinlikte sanatçılar gönüllü olarak sahne aldı.

Çağın mücadele ettiği kanser hastalarına bir nebze olsun yardım edebilmek ve moral verebilmek 25 Aralık Pazar günü için bir organizasyon düzenlendi. Sanatçı Gürbüz Morkoç'un sponsorluğunu üstlendiği ve organizatör Sonia'nın düzenlediği etkinlikte bir çok sanatçı gönüllü olarak şarkı söyleyerek, insanların yüzünü güldürdü.

Oğuz Boran, Cüneyt Özgür, Gürbüz Morkoç, Pop Star Emre, Kerim Er, Çoşkun Koyuncu, Kerem Akın, Ömer Koç, Berkan, T.S.M. Murat, Hasibe Temiz, Didem Çetinkaya, Murat Sönmez, Mine Kuş, Solist Sonia'nın Sahne aldığı bu muhteşem müzik şöleninde kanser hastaları ve yakınları için yapılan bu moral gecesinde destek oldular.









