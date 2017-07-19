Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kanser hastaları için yeni umut ışığı Küba

Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kanser hastaları alternatif tıbba yöneldi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:55
Kanser hastaları için yeni umut ışığı Küba

Bu alanda çok ciddi araştırmalar yapan Küba’da kanseraşısı bulundu ve kullanılmaya başlandı. Klinik denemeler sonucu aşının ömrü bir yıla kadar uzatabildiği ve 60 yaş altındaki hastalarda iyi sonuç verdiği ortaya kondu. Cimavax adı verilen bu aşı var olan tümörlerin büyümesini ve metastaz atmasını engelliyor.

Türkiye’de bu alanda çalışmalar yapan QBA Medi Tours Yönetim Kurulu Başkanı Melih Ertopçu konuyla ilgili şunları söyledi:

‘Kanser sağlığı tehdit eden hastalıklarında başında yer almaktadır ancak kansere yakalanan hastaların olumsuz düşüncelerini değiştirmek ve onlara uygun tedavi yöntemleri sunabilmek için Türkiye ile Küba arasında bir sağlık köprüsü oluşturduk. Bu noktada hastalarımızdan gerekli raporları alarak Küba’daki onkologlarımıza gönderiyor ve tedavi sürecinin nasıl işleyeceği konusunda alanında uzman kişilerden bilgiler alıyoruz. Hastanın seyehat engelinin olmaması durumunda gerekli işlemler yapılarak profesyonel ekibimiz eşliğinde süreci başlatıyoruz. ‘’Sizin sağlığınızı kendi sağlığımız kadar önemsiyoruz’’ felsefesiyle yola çıktığımız bu süreçte en önem verdiğimiz konu hastalarımızın kendilerini rahat ve güvende hissedebilmeleri. Bu nedenle ekibimiz hem hastalarımzın sorun ve ihtiyaçlarına çözüm getirmek hem de onlara moral ve motivasyon desteği vermek adına 7/24 yanlarında bulunuyor. Yani bu süreçte tüm desteğimizle hastalarımızın Küba’daki ailesi oluyoruz.’

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:55
  1. kanser
  2. Küba
  3. aşı
  4. SAĞLIK Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de altınları için öldürüp define kuyusuna gömdüler
    1. Kayseri'de altınları için öldürüp..
    2. 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi'nde Türkiye..
    3. Bosna'dan Mescid-i Aksa duyurusu
    4. Kanser hastaları için yeni umut ışığı..
    5. Berlin’de Kudüs’e destek eylemi
    6. Son anketi açıklayıp, CHP ile ittifaka..
    7. Pakistan: Türkiye'yi destekliyoruz
    8. Mücevher tuşlu klavye
    9. Tüfenkci: Daha çok çalışmamız gereken..
    10. Eyüp'te hafriyat kamyonuyla otobüs..
    11. Gazze İsrail'e karşı yürüdü
    12. Öğrenciye destekte İstanbul Ticaret..
    13. 80 milyon yıllık lav sütunları turizme..
    14. Opel’in efsane modeli geri dönüyor
    15. Kabine değişikliğinin ardından dolarda..
    16. Yaşar’dan yeni eğitim yatırımları
    17. Sıra dışı gençlerden geleceğin bilim..
    18. Saadet Partisi'ne o ilkde büyük şok! 3..
    19. Yol kenarında bulundu!
    20. Giresun Üniversitesi akademik başırıda..
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar