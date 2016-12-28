Kanser hastaları için saçlarını bağışladı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci Merve Gürdük, kanser hastalarına peruk yapılması için saçlarını bağışladı.
Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Merve Gürdük, Kanser Savaşçıları Derneğince tedavisi nedeniyle saçları dökülen kanser hastalarına doğal saçtan yapılan perukların ücretsiz ulaştırılması amacıyla başlatılan "Saçım Saçın Olsun" kampanyasına destek verdi.
Öğretmeniyle kuaföre giden Gürdük, kesilen saçlarını torbaya koyup, derneğin İstanbul'daki merkezine gönderdi.
Gürdük, herkesin kampanyaya destek olmasını istedi.
Kampanyadan öğretmeni sayesinde haberdar olduğunu anlatan Gürdük, şöyle konuştu:
- "Mahallemizde bir kadın vardı, kanser hastası olduğu için saçları dökülüyordu. Sonra biraz araştırdım, hocam da bana sosyal medya yoluyla videolar gönderdi. Kanser Savaşçıları Derneğinin başlattığı bir projeymiş 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası. Önce oldukça düşündüm, sonra saçlarımı kestirdim. Kuaförümden saçlarımı istedim, alıp kargoyla gönderdim. Diğer insanlar da böyle bağış yapmalı. Bir tek biz mutlu olmamalıyız, saçlarımızdan sadece biz değil herkes yararlanmalı.