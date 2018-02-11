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Kanser hastaları bu gıdalardan uzak durun

Cambridge Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi'nde yapılan araştırma bazı gıdaların kanserin yayılmasına sebep olduğunu ortaya çıkardı.

11 Şubat 2018 Pazar 10:49
Kanser hastaları bu gıdalardan uzak durun

Araştırma, başta kuşkonmaz olmak üzere kümes hayvanları, deniz ürünleri ve bir çok gıdada bulunan asparajin ismi verilen amino asidin göğüs kanseriyle mücadeleyi engellediği anlaşıldı.

Bilim insanları, agresif meme kanseri olan fareler üzerinde bir çalışma yaptı. Tedavi kürü uygulanan farelere verilen asparajinin ilaç tedavisini bloke ettiği ve kanserin yayılmasına sebep olduğu gözlemlendi.

Geçen yıl yapılan çalışma, amino asitlerin ve glisin kullanımı kesildiğinde lenfoma ve bağırsak kanserlerinin gelişiminin yavaşladığı saptandı..

Profesör Greg Hannon "Bazı kanserler üzerinde beslenmenin önemli etkileri olduğuna dair ciddi kanıtlar elde ediyoruz" diyerek kanser ile beslenme arasında bir bağ olduğunu söyledi.

Greg Hannon, "Gelecekte, hastaların beslenmesini değiştirerek veya tümör hücrelerinin bu besleyicilere erişimini değiştiren ilaçlar kullanarak tedavileri iyileştirmeyi umuyoruz" ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 10:49
  1. kümes hayvanları
  2. deniz ürünleri
  3. kuşkonmaz
  4. Greg Hannon
  5. kanser

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