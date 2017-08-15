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Kanser erkeklerde daha yaygın

Çağımızın en ciddi hastalıklarından biri olan kanserin, erkeklerde kadınlardan daha yaygın olmasının sebebinin, biyolojik değil tamamen yaşam tarzı ile alakalı olduğu ortaya çıktı.

15 Ağustos 2017 Salı 22:29
Kanser erkeklerde daha yaygın

Münübe Yılmaz

Yapılan çalışmalara göre kanserin kadınlara nazaran erkeklerde daha yaygın olmasının sebebi bilinenin aksine biyolojik değil, yaşam tarzı ile alakalı. Uzmanlar, prostat kanseri, rahim ağzı kanseri ve meme kanserinin dışında kalan kanser çeşitlerinin erkeklerde daha yaygın görülmesinin sebebinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarla alakalı olduğunu belirtiyor. Dünya üzerinde kanser hastalarının yüzde 45'i erkeklerden oluşurken, yüzde 40'lık bir kısmı ise yetişkin kadınlar oluşturuyor. Kanserin en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilen sigara içme ve kötü beslenme şekli erkeklerde kadınlara nazaran daha fazla olduğundan dolayı bu tarz alışkanlıklar kanserin erkeklerde daha sık görülmesini etkiliyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Sophia Lowes, prostat, rahim ağzı ve meme kanseri dışındaki kanser çeşitlerinin erkeklerde daha yaygın görüldüğünü ifade ederek, "Cinsiyetle alakalı olanların haricindeki kanser çeşitlerinin sebebinde hayat tarzı ve beslenme alışkanlıkları aktif rol oynuyor" açıklamasında bulundu. Örnek olarak, sigara tüketimi ile aşırı kilonun erkeklerde daha yüksek olduğunu söyleyen Lowes, cinsiyetle alakalı olan kanserler dışında, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol tüketmeme ile düzenli spor yapmanın, kanseri önlemek konusunda büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Kadınların sağlıkları ile ilgili bilgi alma ve doktor ziyaretleri konsunda erkeklerden daha hassas olduğunu vurgulayan Lowes, “Bu da kadınların sağlıklarını her daim kontrol altında tutmaya çalıştıklarını gösteriyor” dedi.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 22:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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