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Kanlı Tabya’nın onarımı devam ediyor

Onarımına 2012 yılında başlanan Kanlı Tabya’da çalışmalar hızla devam ediyor. Tabya’nın yıl sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:09
Kanlı Tabya’nın onarımı devam ediyor

46 tabyanın bulunduğu tabyalarıyla ünlü Kars’ta tarihi Kanlı Tabya, 2012 yılında başlanan restorasyonu çalışmaları sürüyor. Kanlı Tabya tamamlandığında Harp Müzesi olarak hizmet verecek. Harp Müzesinde tabyadaki savaşların sesli canlandırmalarla görsel efekler eklenerek ziyaretçilerine gösterilecek.

Kanlı Tabya’nın içerisinde malzemelerin yerleştirilmesi yapılırken, bir taraftan da çevre düzenlemesi devam ediyor. Komple etrafı ışıklandırılan Kanlı Tabya tamamlandığında Kars turizmine kazandırılacak.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:09
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