Kangal köpekleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin korunmasına talip

Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Kangal köpeklerinin koruma gücünü tespit edip külliyede bu düşüncemizi hayata geçirmeyi hayal ediyoruz. Bunun içinde kesinlikle Cumhurbaşkanımızla da görüşmek istiyoruz. Bu durum önemli bir durum bizim için çünkü milli, masrafsız, dışarıdan gelmeyen, mevcut bizim kendi kültürümüz, kendi köpeğimiz, milli idealimiz ve çok daha kapsamlı bir köpek, çok daha kapsamlı bir koruma olduğunu her şeyiyle ispatlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanında 4 adet Kangal köpeği var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylara müdahale için denenmek üzere alınan ve daha sonra da sınır karakollarında da korumak için kullanılması için çalışma başlatılan Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesini de korumaya talip oldu. Yaklaşık 2 yıl önce Sivas'ta düzenlediği mitingin ardından Sivas Belediyesi tarafından iki adet yavru Kangal köpeği hediye edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Sivas'tan iki adet daha yavru Kangal köpeği aldı. Çoban köpeği olarak bilinen Kangal köpekleri koruma iç güdüsüyle sürüsünü ve bulunduğu alanı korumasıyla biliniyor.

Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız Kangal köpeğinin dünyanın en yüksek kabiliyetli koruma köpeği olduğunu belirterek, "Çünkü kangal köpeği sahibine bağlılığı, yediği yere bağlılığı, koruması ve ait olduğu tüm bölgenin hakimi olmanın keyfini üst düzey anlamında yerine getirir. Bu vazgeçilmezdir. Sadece çoban köpeği statüsünde görmek onu dar kapsamda ele almak ve sahanın dışında görmek yanlış olur. Bizim külliyemiz de Cumhurbaşkanlığımız da mutlaka Kangal köpeklerinin bu konudaki koruma gücünü tespit erip orada da bu düşüncemizi hayata geçirmeyi hayal ediyoruz. Bunun içinde kesinlikle Cumhurbaşkanımızla da görüşmek istiyoruz" dedi.

"Milli ve masrafsız bir köpek"

Bu durumun çok önemli olduğunu söyleyen Yıldız, "Çünkü milli, masrafsız, dışarıdan gelmeyen, mevcut bizim kendi kültürümüz, kendi köpeğimiz, milli idealimiz ve çok daha kapsamlı bir köpek, çok daha kapsamlı bir koruma olduğunu her şeyiyle ispatlayacaktır. Kimsenin kaygısı olmasın. Cumhurbaşkanımıza da iki adet kangal köpeği hediye ettik. Cumhurbaşkanımızın Külliye de misafiri de olmak istiyoruz ve Kangal köpeklerimizi, yerli ırklarımızı orada anlatıp ne tür detayları ortak görüşle Sınır karakollarımızda, Külliyemiz de, polis toplum köpeği olarak sahada görmek istiyoruz. Hızlı olan iyi duyuları olan, agresif olan, hareketli olan, sahibine çok bağlı olan, eğiticisine duyarlı olan ve sahasında maksimum seviyede koruma iç güdüsüyle hareket bulan bir soydur Kangal köpeği. Bunları tespit ettiğinizde bunların en iyilerini seçip bölgelerimizde eğitip sahaya sürmek güvenlik güçlerimiz için büyük bir destektir" diye konuştu.