Kandıra sahillerindeki izinsiz şezlonglar toplandı

Kandıra ilçesi sahilinde bulunan Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Kefken, Kerpe sahillerinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri, uyarı ve ikazlara uymayan kişilerin şezlonglarına el koyuyor. Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul ve Sakarya’dan birçok ailenin yaz aylarında tercih ettiği Kandıra İlçesi’ne bağlı Karadeniz sahilindeki plajlarda belediye yetkililerinin güvenlik güçleri ile giriştiğişezlong toplama eylemi şaşkınlığa neden oldu. Kimi vatandaşlar ise sosyal medya hesabından tatil için sahilde bulunan bu alanlarda yapılan uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.