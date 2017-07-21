Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kandıra sahillerindeki izinsiz şezlonglar toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi ekiplerince, Kandıra İlçesi’ne bağlı Karadeniz sahilindeki plajlarda uyarı ve ikazlara uymayan kişilere ait şezlonglar tek tek toplatılıyor.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:46
Kandıra sahillerindeki izinsiz şezlonglar toplandı

Kandıra ilçesi sahilinde bulunan Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Kefken, Kerpe sahillerinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri, uyarı ve ikazlara uymayan kişilerin şezlonglarına el koyuyor. Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul ve Sakarya’dan birçok ailenin yaz aylarında tercih ettiği Kandıra İlçesi’ne bağlı Karadeniz sahilindeki plajlarda belediye yetkililerinin güvenlik güçleri ile giriştiğişezlong toplama eylemi şaşkınlığa neden oldu. Kimi vatandaşlar ise sosyal medya hesabından tatil için sahilde bulunan bu alanlarda yapılan uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:46
  1. İstanbul
  2. Karadeniz
  3. Kocaeli
  4. Sakarya
  5. Kandıra
  6. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    1. Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    2. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    3. Kılıçdaroğlu haberi duyunca Bakan..
    4. ABD açıkladı: Bağdadi yaşıyor!
    5. ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    6. Diyaliz hastalarına televizyon hizmeti
    7. Akçakoca’da AK Partidelege seçimi..
    8. Tavşanlı Mescid-i Aksa için birlik oldu
    9. Merdiven altı plakalara son
    10. ‘Haydi Çocuklar Havuza’ projesinde..
    11. Dernekte kumar oynayan 47 şahsa 10 bin..
    12. Aşkı Diyarbakır korkusunun önüne geçti
    13. Vansesi Gazetesi 80 yaşında
    14. Uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
    15. Sebahattin Savacı Caddesi yeni..
    16. Aşçı adayları yetişmeye devam ediyor
    17. 15 Temmuz Gazisi Atilla Tetik: Biz..
    18. Spor Müzesi Parkı’nda sona doğru
    19. Bozüyük trafik denetimi
    20. Bursa’dan çaldı, Bozüyük’te yakalandı
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...