Kandil'in istediği HDP - CHP ittifak gerçek oluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde buluştu.

ADAYLIK İÇİN HAYIR DEMEDİ

2019 yılında yapılacak seçimlere ilişkin konuşan CHP Lideri, adaylık için kapıları tam olarak kapatmadı.

HDP VE MERAL AKŞENER'LE İTTİFAK

Net bir şekilde 'aday olmayacağım' diyen CHP Lideri, HDP ile Meral Akşener'le de ittifak yapabileceklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP ya da Meral Akşener’in kuracağı partiyle ittifak yapabilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Olay bir sağ sol meselesi değil, Türkiye meselesi. Temel konularda önce uzlaşacağız. Bu temel konularda kimlerle uzlaşıyorsak hiçbir sorunumuz yok. Öyle kısır, 19. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılı belirleyemezsiniz. Özgürlükçü bir demokrasi istiyoruz. Bugün referandum olsa ‘hayır’ oyları çok daha fazla çıkacaktır. Yüzde 60 çıkar. Bugün Erdoğan’ın önündeki anketlerde AKP’nin oyu yüzde 45 gözüküyor. Kan kaybettiklerini biliyorlar. Halka doğruları söylemediklerini biliyorlar."

BAYIK HDP CHP İTTİFAKI DEMİŞTİ

AK Parti ile MHP'nin birlik olduğunu savunan PKK elebaşı Cemil Bayık, CHP ile HDP'nin de birlik olmasını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ VE 15 TEMMUZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' söylemlerinin çok yerinde olduğunu söyleyen Cemil Bayık, FETÖ'nün kanlı darbe girişimiyle ilgili de konuştu.

Kanlı darbe girişimini; Kılıçdaroğlu gibi 'kontrollü' olarak nitelendiren teröristbaşı, 15 Temmuz'dan sonra demokrasinin kalmadığını savundu.