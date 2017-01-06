Kandil'e hava harekatı! Çok sayıda hedef yerle bir edildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir son dakika haberi geldi. TSK yaptığı açıklamada alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil'deki 11 hedefin imha edildiğini belirtti.

Kandil'e hava harekatı! Çok sayıda hedef yerle bir edildi
Eklenme: 06 Ocak 2017, 22:40
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Son dakika haberleri: Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil'deki 11 hedefin Türk jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

"06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi KANDİL bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu SIĞINAK VE BARINAK) ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

 

 
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