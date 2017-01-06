Kandil'e hava harekatı! Çok sayıda hedef yerle bir edildi

Son dakika haberleri: Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil'deki 11 hedefin Türk jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi.
TSK'nın açıklaması şu şekilde:
"06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi KANDİL bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu SIĞINAK VE BARINAK) ateş altına alınarak imha edilmiştir.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."