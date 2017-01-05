Kandil'e en büyük kara ve hava harekatı başlıyor!

Yurtiçi ve sınır ötesi harekatlar ile terörün kökünü kazımayı amaçlayan Türkiye büyük bir hamle için düğmeye basıyor. Türkiye, Kandil'de yer alan PKK kamplarına yönelik kapsamlı harekat için harekete geçiyor.

Kandil'e en büyük kara ve hava harekatı başlıyor!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 11:10
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Terör ile mücadelede kararlılığından taviz vermeyen Türkiye PKK'nın kökünü kazımak için hareket geçiyor. 

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat ve Erbil'e yapacağı temaslarda Kandil ve Şengal'den PKK'nın sökülüp atılmasıyla, Suriye'deki PYD unsurlarının tecrit edilmesi konusunda müzakarelerde bulunacak.

Yıldırım, Irak merkezi yönetimi ile Kürt yönetiminden olası bir kapsamlı sınır ötesi harekata ve üç aşamalı plana destek isteyecek.

Bugün Bağdat ve Erbil'e önemli bir resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Başbakan Yıldırım'ın çantasında, Türkiye ve Irak arasında yıllardır sorun olmaya devam eden PKK'ya yönelik kapsamlı harekat planı olduğu öğrenildi. Erbil'deki Kürt kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım'ın Bağdat'la temaslarında daha çok Irak petrolü, Türkiye aracılığıyla dünya pazarlarına ulaşan ve merkezi yönetimin rahatsızlığını vurguladığı Kürt petrolü, Başika'daki Türk askeri varlığı ve Şengal bölgesindeki PKK'nın faaliyetleri konuları öne çıkarılacak. Yıldırım, Kürt yönetimi ile de kritik temaslarda bulunacak. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani ve Kürt yönetiminde söz sahibi olan önemli isimlerin katılımı ile gerçekleşecek toplantıda, bölgedeki PKK faaliyetleri, Şengal bölgesindeki  gelişmeler ve Rojava'da denetim sağlayan PYD'ye yönelik alınacak kapsamlı önlemler, olası kapsamlı askeri operasyon planları masaya yatırılacak.

BAHARDA HAREKAT BEKLENTİSİ

Yıldırım’ın görüşmelerde Kandil'deki PKK yapılanmasını gündeme getirmesi bekleniyor. Kandil ve Şengal'den PKK'nın sökülmesini isteyen Türkiye'nin, Barzani'den de bu konuda kararlı destek beklentisini ileteceği ifade edildi. Bu temasların ardından Türkiye'nin Kandil'in yanısıra PKK'nın Türkiye sınır hattında ve iç kesimlerdeki ana ve tali kampları da dahil üslendiği noktalara yönelik bahar ayında kapsamlı bir operasyon yapabileceği belirtiliyor.

KANDİL İÇİN SİNYAL VERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kaynağında yok edeceğiz", Başbakan Yıldırım'ın, "Irak'ta terörden arındırılmış bölge oluşturabiliriz", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Kandil bahara varamayacak" yönündeki açıklamaları, yakın zamanda örgüte yönelik Kuzey Irak'ta kapsamlı bir kara ve hava harekatı yapılacağı sinyali olarak değerlendiriliyor. Erbil'deki kaynakların iddiasına göre, PKK'ya yönelik  yapılması düşünülen  bugüne kadar en büyük kara ve hava operasyonuna sahne olması beklenen harekata yönelik Türk güvenlik birimleri Erbil'de Kürt yönetimi ile bir süreden beri yoğun temaslar sürdürüyor.

ÖNCE KANDİL

Şengal'in IŞİD'ten arındırılması sonrası bölgeden ayrılmayan PKK ile Kürt yönetimi arasında kriz giderek derinleşirken Rojava'da Barzani'ye yakın faaliyet sürdüren örgüt ve grupların faaliyetlerinin PYD tarafından engellenmesi ve bazı temsilcilerin tutuklanması KDP'nin sert tepkisine neden olmuştu. Kuzey Irak'ta PKK'ya, Rojava bölgesinde ise PYD'ye yönelik olası harekata KDP'nin yanısıra Kürt yönetimi ve bölgedeki bazı Kürt gruplarının desteğinin alınması için Erbil'de kapsamlı bir görüşme yapılması bekleniyor. Görüşmede üç plan üzerinde duruluyor. Operasyonun birinci aşamasının başarılı olması halinde ikinci aşamasına başlanacağı, bu kapsamda Şengal ve Rojava'daki önemli PYD karargahlarının hedef alınacağı kaydediliyor. Şengal'e yönelik harekatın daha çok hava destekli olması bekleniyor.

Başbakan Yıldırım'ın Bağdat ziyaretine yönelik açıklama yapan Irak Başbakanı Haydar İbadi, görüşmede Bağdat-Ankara ilişkilerinin yanı sıra, petrol ve diğer siyasi gelişmelerin değerlendireceklerini söyledi. İbadi, "Türkiye Başbakanı’nın Irak ziyareti, karşılıklı ziyaretler ve ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında olacak. Türkiye ve tüm ülkelerle siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesini istiyoruz" dedi.

PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'ye saldırmasını tasvip etmediklerini ifade eden İbadi, "PKK bir Türk örgüttür, Iraklı değil. Irak topraklarını kullanıp komşularımıza saldırılarda bulunan hiçbir grubu desteklemeyiz. Anayasamız da buna izin vermiyor. Türkiye’ye saldırmaları için hiçbir kesime yardım etmeyeceğiz" diye konuştu.

 

Kaynak: Milliyet Gazetesi

 
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Asim keskin

Sagolsun ozellikle dindarbasin pkk ve deas in istihbarati gibi calisiyor. Yaziklar olsun. Bari oldu olacak ne zaman nereye kac askerle hangi araclarla midahale edilecegino de yazin ki tam.olsun.icinizde kalmasin.buyuk bir habercilik yaparsiniz. Tum.dunya sizden.ovguyle bahseder

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SESSİZ

sayın akit gazetesi yetkilileri ben yıllardır sizi sosyal medyadan takip ediyorum okuyorum gazetelerinizi alıyorum ama şu kritik dönemde neden böyle ulu orta haber yapıyorsunuz anlamıyorum. resmen teröristlere haber veriyorsunuz kaçın bak operasyon başlıyor... der gibi.. bu kadar detaya girmeniz benim kafamı bulandırıyor...

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mersinli

Madem öyle de bunu haber yaparak teröristlere niye haber veriyor sunuz? Tavşana kaç tazıya tut demiyor musunuz? Teröre yardım değil mi bu haber şimdi?!!!!

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Mercan

Bu tarz istihbarat taşıyan haberlerin medyamız yapılması-yayılmasını doğru bulmuyorum. Basınımız daha önce de yaşadığımız operasyonlar da şu kadarF-16 bomba yüklü Diyarbakırdan havalandı, şu bombalar yüklendi (sığınak delici gibi) haberlerin yapılması doğru değil bence buna Devletin bir yasak koyması da lazım. Yazmışsınız kandile baharda operasyon. kandil her yanı sizlerin bu haberinden dolayı mayınla donatsa ve kandilde 100 şehit verilecekken bunun 1000 e çıkması ihtimalini arttırmadı mı sizce? Sırf haber yapalım diye onca cana, aileye, anaya, babaya, Mehmetçiğe kıymaya gerek var mı? Kardeşim

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rizeli

cok dikkatli olmaliyizne ibadi ye nedebarzaniye ye asla ve asla güvenmemeliyizcünkü onlarinsahibleriylekanlibicakliyiz onlardaasla sahiblerindenvaz gecemez

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Murat

ABD.Ve. İsrail. Oilani.Butun.U.PilanlarSBD. Bu. Bölgedi. İşi.Yok. Ama.İsral.Çikari. Var. Ne. Diyor.PKk. PYD.Saldırma. Biz. Saldirma. Dedikçe.Butun. Güçümü,len. Saldırmalıyız. Dip. Not.ABD. Nükler. Silah.İle. Tehtid.Ediyor. Biliyorum.Şünüda.İyi. Biliyorum. Yapamaz. Böyle. Olursa. İsral.Kesin. Bizim. İlk.Hdefimiz. Olaçak. Kesin. Olarak.Haritadan. İsral. Silineçek.Bunu. Amerika. Çok.İyi. Biliyor.Ve. Bundan. Dolay8.Bize.Kesinliklen.Hiç. Bir. Zanan.Saldiramaz.

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ufuk tanyildiz

ibadi kopegi....hoşt...suc sizleri muhatap alanda...

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Yukselkilic

Vur Türkiyem hepimiz ölmeye hazırız vur Cihana hüküm zamanı geldi vur aslanım Allah bize yeter

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