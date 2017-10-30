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Kandil’den kaçan kadın PKK'lının anlattıkları dehşete düşürdü!

Kandil'de tecavüz ve işkenceye maruz kalan, karşı çıkınca da infaz edilen ya da intihara sürüklenen kadın teröristlere son örnek 20 yaşındaki Zeynep Kara oldu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:51
Kandil’den kaçan kadın PKK'lının anlattıkları dehşete düşürdü!

Geçtiğimiz aylarda 2 arkadaşı ile birlikte örgütten kaçarak teslim olan Zilan Dicle kot adlı kadın terörist, 2015'in sonlarına doğru, Kandil dağındaki Kalaturka Kampı'nda Zeynep adlı bir kızla tanıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Mahmurlu Kürt bir ailenin 5 çocuğundan biriydi. Sürekli cinsel taciz gördüğünü söyleyerek ağlıyordu. Geçen yıl Bole kampında bir kadın arkadaşın el bombasıyla intihar ettiğini duydum. Daha sonra bu kişinin Beritan Hilal kod adlı Zeynep olduğunu ve sürekli tecavüze uğradığı için intihar ettiğini öğrendim. "

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK 'ASKER ÖLDÜRDÜ' DEMİŞ

Bu ifade üzerine araştırma yapan istihbarat birimleri, tecavüz sonrası intihar eden kızın, 20 yaşındaki Zeynep Kara olduğunu belirledi.

Örgütün kadın yapılanması YJA STAR'ın, ölümünden bir yıl sonra Zeynep Kara'nın Kandil'e hava operasyonunda öldüğünü ve sözde savaş koşullarından dolayı geç açıklamak zorunda kaldıklarını öne sürerek, ailesinden özür dilediği de deşifre oldu.

Sabah

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 10:51
  1. PKK
  2. tecavüz
  3. Kandil

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