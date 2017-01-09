Kandil'de Nucan, YPG'de Roza, Sur'da Çenda

Sur'da öldürülen teröristin YPG içinde Roza, Kandil'de Nucan, Sur'da ise Çenda kodlu terörist olduğu belirlendi.
18 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ŞEHİT ETTİ
Diyarbakır Sur'daki hendek eylemlerinde 18 güvenlik görevlisini Kanas suikast silahıyla şehit eden kadın sniper teröristin, YPG'nin Kobani'deki kampında Roza koduyla atış talim komutanı olarak görev yaparken, 2015'te Çenda kod adıyla Sur'daki çatışmaları organize etmek için gönderilen Malatyalı 39 yaşındaki Sonay Engin olduğu öğrenildi.
ÖLDÜRÜLEN 340 TERÖRİSTTEN BİRİ
Kadın sniper, Sur'da öldürülen 340 terörist arasında yer alıyor. İstihbarat birimleri, Sonay Engin'in 2009 yılında PKK'ya katılıp Kandil'e gittiğini ve burada "Nucan Malatya" kod adını aldığını, Suriye'de YPG saflarında Roza kod adıyla yer aldığını belirledi.
(Sabah)