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'Kancalı imam' uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

ABD'de 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abu Hamza uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:11
'Kancalı imam' uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Mısır asıllı, Londralı imam Ebu Hamza, 1998 yılında Batılı turistleri Yemen'de kaçıran teröristlere destek vermek suçundan iftira atılarak tutuklanmıştı. 59 yaşındaki Ebu Hamza asılsız iddialara göre Taliban ve El Kaide’ye yardım göndermek, Afganistan'da ABD karşıtı silahlı güçleri desteklemek ve ABD'nin Oregon eyaletinde terörist eğitim kampı kurmakla da suçlanmıştı.

Asıl ismi Mustafa Kamil Mustafa olan Ebu Hamza El Masri, 2004 yılında İngiltere'de tutuklanmış, 2013 yılında ise ABD'ye teslim edilmişti.

İki eli de olmayan Abu Hamza eli yerine taktığı kancayla dünya kamuoyunun hafızasında yer etmişti. Ebu Hamza ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı 2015 yılından bu yana ilk kez görüntülendi. Bu kez kanca yoktu, saçları ve sakalları bembeyaz ve yüzünde gülümseyen bir ifade vardı.

Oldukça zayıfladığı da görülen Ebu Hamza'nın hapishanede iyi halden dolayı konulan bir televizyon eşliğinde tek kişilik hücrede kaldığı belirtiliyor. Hücrede bir de oldukça ufak bir pencere bulunuyr. Ebu Hamza'nın günde 23 saatini bu hücrede geçirdiği bildiriliyor.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 20:11
  1. Kancalı İmam
  2. Mısır asıllı Londralı imam Ebu Hamza
  3. Ebu Hamza
  • Ali kocAli koc1 sa önce
    İlahi adaletmahkemei kubrada yansiyacak ne diyeyim iki elide yok yani zaten engelli magdur bu gariban ne yapabilirki omur boyu hapsi layik gormus kafirler kahru perisan olsunlar insallah asil dunyanin basinin belasi bas teroriat israil ve agasi abd dir !!! İnsallah bir gun onlarda boylesonsuza dek cehenneme haps olurlar

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