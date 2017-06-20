Kanayan yara: Mülteci kampları

Dünyada mülteci sayısının son yıllarda önemli oranda artması ve bazı Avrupa ülkelerinin mültecileri kabul etmemesi gibi sorunlar ön plana çıkarken bazı bölgelerdeki mülteci kampları çeşitli sorunlarla gündeme geliyor. Dünyanın en büyük sığınmacı kampı olma özelliğini taşıyan Kenya’daki Dadaab Mülteci Kampında, Somali ve Güney Sudan’daki iç savaşlardan kaçarak gelen yaklaşık 600 binden fazla kişi yaşıyor. Kenya hükümeti, Nisan 2016’da Eş-Şebab örgüt üyelerinin kaldığı ileri sürülen Dadaab Mülteci Kampını kapatmayı planladığını açıkladı ancak geçen kasımda kampın kapatılması 6 ay ertelendi.

Lübnan’da 450 bin civarında Filistinli mülteci var

Filistinli mülteciler ise, Lübnan’da altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanlar ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor. Lübnan’da resmi rakamlara göre, 450 bin civarında Filistinli mülteci yaşıyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı ise 108 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

Suriyelilerin 3 milyonu Türkiye’de

Suriye’de 2011’den bu yana devam eden savaş sebebiyle halk evlerini terk ederek başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Ocak verilerine göre, Türkiye’de kayıtlı 2,9 milyon Suriyeli sığınmacı varken Mısır, Irak, Ürdün ve Lübnan’da 2 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’de 22 sığınmacı kampı bulunduğunu belirterek “Bu kamplarda 250 bin Suriyelinin yaşadığını söylemişti.

Mafrak’ın yüzde 88’i Suriyeli

Suriye ile 375 kilometre sınırı bulunan Ürdün’de, 618 bini kayıtlı 1 milyon 300 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Mafrak kentinin yüzde 88’ini de Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu belirtiliyor. Suriye’nin Ürdün sınırında bulunan Rekban Mülteci Kampında ise Ürdün’e girmek için bekleyen 85 binden fazla Suriyeli bulunuyor.

32 bini kayıtlı mülteci

Bangladeş’in Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar’da bulunan BM’nin iki mülteci kampında 1992 yılından bu yana 32 bin kayıtlı Arakanlı Müslüman sığınmacı olarak yaşıyor. Kayıt dışı mültecilerle sayıları 200 bin ila 400 bini bulan sığınmacıların büyük bölümü, kampların çevresindeki derme çatma barınaklarda yaşarken bir kısmı da ülkenin güney sahillerine dağılmış halde yaşamlarını sürdürüyor.