Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘Kanatlıdaki şans kaçmasın’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dünyada kanatlı eti ve kanatlı ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleriyle süt ürünlerine büyük bir talep olduğunu belirterek, “Bu talep değerlendirilmeli, başta Ortadoğu olmak üzere yakın pazarlara yoğunlaşılmalı, mevcut pazarlarda payı artırıcı tedbirler alınmalı” ifadesini kullandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:53
‘Kanatlıdaki şans kaçmasın’

Bayraktar, kümes hayvanları sektörünün hem üretim hem teknoloji açısından önemli bir aşamaya geldiğini bildirdi. Kanatlı sektörünün ülke için örnek nitelikte olduğuna işaret eden Bayraktar, “Tavuk sayısı, 1995-2017 döneminde 129 milyondan 342,8 milyona, hindi sayısı ise 1996-2017 döneminde 3,3 milyondan 3,9 milyona çıktı. Tavuk eti üretimi, aynı dönemde 282 bin tondan 2 milyon 137 bin tona, hindi eti üretimi bin 27 tondan 52 bin 363 tona, yumurta üretimi 10 milyar 270 milyon adetten 19 milyar 280 milyon adede yükseldi” bilgisini paylaştı.

1995’te 57,3 milyon olan yumurta tavuğu sayısının 2017’de 121,6 milyona, 71,7 milyon olan et tavuğu sayısının 221,2 milyona, 3,3 milyon olan hindi sayısının ise 3,9 milyona yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, sektördeki diğer kapasitelerin de önemli ölçüde yükseldiğini vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:53
  1. Türkiye Ziraat Odaları Birliği
  2. TZOB
  3. Şemsi Bayraktar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım'dan 'Kardak' açıklaması
    1. Yıldırım'dan 'Kardak' açıklaması
    2. ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    3. 08.14'te deprem oldu! Büyük korku..
    4. Sultan 2. Abdülhamid Han’ı..
    5. FETÖ'nün saray yavrusu malikanesine el..
    6. Azerbaycan'dan flaş haber! Türkiye'den..
    7. İlber Ortaylı çok sinirlendi: Bunlar..
    8. Aydın'daki kazada şok eden detay!..
    9. 2 havalimanı 8 milyon yolcu ağırladı
    10. Amerika'dan PYD'ye yeni kılıf:..
    11. Genç kız sokak ortasında yanarak öldü
    12. Başbakan Yıldırım: Henüz delil ve..
    13. Kırmızı bültenle aranan Müslim bakın..
    14. ‘Bu yıl Türkiye’ye turist sayısında..
    15. Valide Sultan'ın bu seferki..
    16. Çalışan anneye müjdeli haber
    17. İkinci elde yeni dönem başladı
    18. Faiz, konutun cellatı gibi oldu
    19. Yaşını küçülttü, kardeşiyle arasında 2..
    20. ‘Kanatlıdaki şans kaçmasın’
    ABD, Rus tankını vurdu
    ABD, Rus tankını vurdu
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...