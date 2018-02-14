‘Kanatlıdaki şans kaçmasın’

Bayraktar, kümes hayvanları sektörünün hem üretim hem teknoloji açısından önemli bir aşamaya geldiğini bildirdi. Kanatlı sektörünün ülke için örnek nitelikte olduğuna işaret eden Bayraktar, “Tavuk sayısı, 1995-2017 döneminde 129 milyondan 342,8 milyona, hindi sayısı ise 1996-2017 döneminde 3,3 milyondan 3,9 milyona çıktı. Tavuk eti üretimi, aynı dönemde 282 bin tondan 2 milyon 137 bin tona, hindi eti üretimi bin 27 tondan 52 bin 363 tona, yumurta üretimi 10 milyar 270 milyon adetten 19 milyar 280 milyon adede yükseldi” bilgisini paylaştı.

1995’te 57,3 milyon olan yumurta tavuğu sayısının 2017’de 121,6 milyona, 71,7 milyon olan et tavuğu sayısının 221,2 milyona, 3,3 milyon olan hindi sayısının ise 3,9 milyona yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, sektördeki diğer kapasitelerin de önemli ölçüde yükseldiğini vurguladı.