Kanaltürk'ün satışında FETÖ'yle yapılan gizli pazarlık!

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Tuncay Özkan'ın FETÖ'nün ordudaki arşivi denilen flaş belleği gizlemesinin nedeni Kanaltürk'ün satışıyla ilgili olabileceğini iddia etti.



"FLAŞ BELLEĞİ GİZLEMESİNİN NEDENİ PAZARLIK MI?"



CHP'li Tuncay Özkan'ın, içinde 15 bin Fetullahçı subaya ait bilgilerin olduğu iddia edilen flaş belleği 10 yıl boyunca yargıdan ve herkesten gizlemesinin sırrı hâlâ çözülemedi. Özkan'ın sessizliği sürdükçe de her geçen gün yeni sorular aklımıza geliyor. Örneğin, Özkan'ın flaş belleği kendisine bir eski hakemin verdiğini söylediği 2007 yılında şaşırtıcı bir medya devri gerçekleşmişti. Özkan, Kanaltürk'ü bugün firari olan FETÖ'cü Akın İpek'e satmıştı.

Acaba diyorum, Özkan'ın FETÖ'nün ordudaki arşivi denilen bu flaş belleği gizlemesinin nedeni de pazarlıkta elini yükseltmek miydi?



"BU YÜZDEN Mİ FLAŞ DİSKTTEN BAHSETMEDİ?"



Fetullahçıların azılı düşmanı olduğunu iddia eden Özkan, bu yüzden mi, kendisi de o günlerde gazeteci olduğu halde bu flaş diskten hiç bahsetmedi? Ve on yıl boyunca savcılık kendisini bellekle ilgili ifadeye çağırına kadar gizledi? Tuncay'la kanalını oldukça yüksek bir fiyata alacak kadar derin ilişkisi olan Fetullahçılar, niçin savcılarını onun üzerine saldılar? Bu husumetin nedeni, Özkan'ın bu flaş diski yargıdan ve medyadan habersiz, tasfiye edilmeleri için, sadece kendisine yakın olan ordu içerisindeki ulusalcılara ulaştırması mıydı?