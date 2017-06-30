Kanala düşen otomobilin içinde yanarak öldü

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10039 Sokak’ta 35 KSN 28 plakalı otomobil ile ilerleyen 60 yaşındaki Kadir Semih Ünal, henüz bilinmeyen bir nedenle sokağın bitimindeki bir fabrikanın atık kanalına düştü. Araç kanala düştükten sonra yanmaya başlarken, alevler otluk alana da sıçradı. Otomobilin ve otluk alanın yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede otomobildeki ve otluk alandaki yangını söndürdü. Otomobildeki soğutma çalışmalarının ardından yapılan kontrolde sürücü Ünal’ın yanarak hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken olay yerindeki incelemenin ardından Kadir Semih Ünal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı