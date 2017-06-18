Kanal İstanbul'un adı yetti! Fiyatlar tavan yaptı
İstanbul’un çehresini değiştirecek dev projelerden Kanal İstanbul’un geçeceği güzergâhta adı geçen Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy, şehrin gelecek vadeden bölgeleri arasına girdi.18 Haziran 2017 Pazar 13:55
Başakşehir’i takip eden Küçükçekmece’de son 3 senede metrekare fiyatları yüzde 51,52 oranında artarak ortalama 3 bin 375 TL olurken Arnavutköy’de son 3 senede satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatı, yüzde 56,41’lik artış göstererek 2 bin 170 TL oldu.
Esenyurt’ta ise son 3 senede satılık konutlarda metrekare fiyatı yüzde 37,42 oranında artarak ortalama 2 bin 056 TL seviyesine çıktı.