Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kanal İstanbul’da geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "rüyam" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi için geri sayım başladı.

24 Aralık 2017 Pazar 10:10
Kanal İstanbul’da geri sayım

Projedeki güzergâhın değişme ihtimalinden çevresel etkilere kadar birçok başlığa ilişkin konu Meclis gündemine taşındı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 2018 yılı başında temeli atılacak 'Çılgın Proje'de milli güvenlik meselesi başta olmak üzere, vatandaşların can güvenliği, tehlikeli madde taşıyan gemilerin tehlike oluşturmaması, sebepsiz zenginleşmelere ortam verilmemesi gibi hassasiyetleri dikkate aldıklarını söyledi.

Güzergâhın hidrolik, jeofizik gibi çalışmalar sonucunda belirleneceğini aktaran Arslan Ege, Marmara ve Karadeniz arasındaki dengenin bozulmaması ve su canlılarının göçünün irdelenmesi gerektiğini vurguladı. Dünyada yeterliliği, güvenirliliği tespit edilen müşavir firmaları proje ve danışmanlık hizmeti ihalesine davet ettiklerini aktaran Arslan, "İhaleye 3 firma davet edildi. Yeterliliği olan firmalar katıldı ve Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ihaleyi kazandı" dedi. Bakan Arslan, mühendislik çalışmalarıyla birlikte kanala entegre liman, lojistik gibi yapıların uzman ekipler tarafından belirlenerek, yapım işleri için finans modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:10
  1. kanal istanbul
  2. ne zaman başlayacak
  3. recep tayyip erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK açıklaması
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK..
    2. Aykut Kocaman'dan Fatih Terim yanıtı
    3. Terim'den yeni kamp kararı!
    4. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
    5. Amerika'nın hamlesi Rusya'yı kızdırdı:..
    6. Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi! Fikret..
    7. Trump, ümmeti uyandırdı
    8. Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken..
    9. Real Madrid havlu attı... Puan farkı..
    10. Trabzon'dan Bakan Albayrak ve Süleyman..
    11. 695 sayılı KHK ile Diyanet'ten ihraç..
    12. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor!
    13. Spot piyasada elektrik fiyatları düştü
    14. Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava..
    15. AK Parti anket yaptırdı, işte çarpıcı..
    16. Yeni işler yapma vakti geldi
    17. Kanal İstanbul’da geri sayım
    18. Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı:..
    19. Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1..
    20. Mağazaları nef’e saatte 28 milyon lira..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...