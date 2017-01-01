Kanal İstanbul'a komşu proje

Şirketin BANU EVLERİ Ispartakule 2 projesi Kükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda hayata geçirilecek Kanal İstanbul Projesi’ne sadece 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde konumlanıyor. Toplamda 150 milyon TL yatırım tutarıyla hayata geçirilen proje, yatırımcısına yüksek kâr vaat ediyor. Ağustos ayında teslim edilecek olan 4 bloklu 220 dairelik projede 2+1 daireler 485 bin TL, 3+1 daireler 595 bin TL, 4+1 daireler ise 655 bin TL’den satışa sunuluyor.